الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية الفرنسى يكشف عن تعرض شرطى للطعن فى باريس

وزير الداخلية الفرنسي
وزير الداخلية الفرنسي

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن شرطيا تعرض للطعن أثناء فترة راحته وأصيب بجروح خطيرة في باريس.


وأضاف دارمانان في تغريدة أن تحقيقا بدأ لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن السلطات تبذل كل جهد ممكن لإلقاء القبض على الجاني.

 

ولم يذكر الوزير أي دافع وراء حادث الطعن.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن رصد 8 إصابات "غير مؤكدة" بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب أفريقيا.

 

وأوضحت المديرية العامة للخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة الفرنسية في بيان لها أن المصابين المحتملين هم أشخاص عادوا من جنوب إفريقيا خلال الأيام الـ14 الماضية وثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

 

ولفتت إلى أن السلطات الصحية تبذل جهودها لتحديد المصابين في أقرب وقت ممكن لعزلهم، وحجر جميع الأشخاص المخالطين لهم.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

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