الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عن المهرجانات.. هشام نزيه: أنا بحترم التنوع

الموسيقار هشام نزيه
الموسيقار هشام نزيه

رحب الموسيقار هشام نزيه، بوجود المهرجانات في الوسط، متابعًا: "التنوع ولازم نحافظ عليه وندعمه ونزوده وهو من حظنا إحنا، وأي حد لحن وغنى".

وتابع "نزيه" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أي شخص كتب كلام كتر غيره حتى لو مش على مزاج الإنسان، حتى لو الحاجة مش عجباك أملك في الحاجة اللي مش عجباك التطوير ومساحة تطوير الشخص نفسه، وأنا بحترم التنوع فعلًا أي ثقافة لازم تكون موجودة في المجتمع وهي صحية جدًا".

ويقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حلقة نقاشية حول "فيلم الكيت"، بحضور كل من المخرج دواود عبد السيد، ومدير التصوير محسن أحمد، والموسيقار راجح داوود، ومهندس الديكور أُنسي أبو سيف، والفنانة عايدة رياض، والفنان شريف منير، والمنتج حسين القلا، وذلك في تمام 3:30 مساء وحتى الساعة 5 مساء بدار الأوبرا المصرية، كذلك يتم عرض الفيلم في السابعة مساء.

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي

ويشهد مهرجان القاهرة السينمائي 2021 بدورته الـ 43 تكريم عدد كبير من نجوم الفن ومنحهم جوائز تقديرية على مسيرتهم المهنية، يأتي على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز الذي حصد على جائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة نيلي كريم التي تم منحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية.

كما كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن عدد الأفلام المشاركة في فعاليات المهرجان والتي تقدر بنحو 98 فيلمًا يمثلون 63 دولة حول العالم.

يقع مكان مهرجان القاهرة السينمائي 2021 في دار الأوبرا المصرية، المتواجدة في وسط القاهرة، والتي تعتبر نقطة تلاقي العديد من الأماكن المختلفة في القاهرة والجيزة على السواء.

المؤلف الموسيقي المصري هشام نزيه هشام نزيه المهرجانات غناء المهرجانات تنوع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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