الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضية الانتخابات العراقية: لا تلاعب في النتائج

عراقي مسن يدلي بصوته
عراقي مسن يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية 2021

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم، لا يوجد أي تلاعب بنتائج الانتخابات وقرارات القضاء هي الحد الفاصل والملزم للجميع. 

وأكد عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات العراقية عماد جميل أن أبرز مضامين تقرير الشركة الألمانية الفاحصة بشأن العملية الانتخابية، فيما أشارت إلى أنها تنتظر كتاباً رسمياً من الهيئة القضائية بإنهاء النظر بنتائج الطعون للإعلان عن أسماء الفائزين.

 وأوضح أن المفوضية أرسلت نتائج الطعون للهيئة القضائية صباح اليوم وننتظر كتاباً رسمياً من الهيئة تؤكد فيه أنها أكملت النظر فيها وصادقت على جميع القرارات ومن بعدها ستنهي عملها وتفسح المجال أمامنا للإعلان عن نتائج الانتخابات.

وقال بخصوص تقرير الشركة الألمانية الفاحصة ما يشاع وينقل عن الشركة كان ملاحظات قبل الانتخابات، إذ تم احضار الشركة لمركز عد البيانات واطلعت على الأجهزة وقطع غيارها ودققتها وهي وضعت ملاحظات وتم معالجتها من قبل الشركة الكورية المنتجة للأجهزة.

وتابع أن المفوضية لم تخف تقرير الشركة الألمانية والشركة قالت في تقريرها النهائي بوجه عام، إن إجراءات الفتح والإغلاق ونقل النتائج ومطابقتها والعمليات الأخرى ذات الصلة كانت تعمل بصورة صحيحة خلال كلا حدثي التصويت العام والخاص وعلى الرغم من حدوث مشكلات في التصويت فقد استجابت المفوضية لهذه المشكلات في الوقت المناسب ولم يكن لمشكلات النظام الانتخابي تأثير مادي على نتائج الانتخابات.

وأضاف أن الشركة لفتت في تقريرها إلى أن المفوضية تصرفت بسرعة وفعالية وعالجت بنجاح جميع المشكلات والتي أتاحت القدرة على التحقق من مدخلات ومخرجات البيانات على مستويات متعددة توفر درجة عالية من الثقة بسلامة البيانات الانتخابية ولم تحاول أية جهة خارجية في أي وقت التأثير على التدقيق أو التدخل فيه. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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