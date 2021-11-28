بلوجرز واستعراض دبلة.. مشاهد من عقد قرآن علي غزلان وفرح شعبان

نشر اليوتيوبر علي غزلان، أمس، صورة جديدة من عقد قرانه على ملكة جمال مصر 2017 فرح شعبان، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقا على الصورة كاتبًا: “مراتي”.

واحتفل اليوتيوبر علي غزلان؛ بعقد قرانه على الفنانة الشابة وملكة جمال مصر عام 2017 فرح شعبان، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس وسط عدد كبير من الأهل والأصدقاء والمشاهير.

وظهرت فرح خلال عقد القران بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستان زفاف بسيط باللون الاوف وايت مطرز بالفضي، كما وضعت المكياج بلمسات بسيطة في اطلالة بسيطة وجميلة.

وترصد "الدستور" أبرز المشاهد من حفل عقد قران علي غزلان وفرح شعبان.

“إطلالة بسيطة في مشهد بيضاء”

بدا علي غزلان وفرح شعبان بإطلالة بسيطة حيث ارتدت فرح فستانا بسيطا اوف وايت وارتدى علي غزلان بذلة سوداء اللون في اطلالة انيقة وظهرت اول صورة للثنائي في مشهد ديكور ابيض أثار اعجاب الجميع.

“استعراض الدبلة وعلامة الانتصار”

التقط علي غزلان صورة له مع فرح شعبان، حيث ظهر وهو يشير بعلامة الانتصار في إشارة إلى ففوزه بعروسته فيما اشارت فرح شعبان إلى يدها التي وضعت فيها الدبلة، لتتوالى التهاني بعد ذلك عليهما.

“علي غزلان يحتضن فرح شعبان”

ظهر الثنائي علي غزلان وفرح شعبان وهو يحتضنها معبرا عن فرحته بها أخيرا بعدما عقد قرانه عليها في اجواء مليئة بالسعادة والبهجة، ونشر علي غزلان هذه الصورة على صفحته الرسمية على الفيس بوك معبرا عن فرحته بزوجته.

“صورة فرح شعبان مع البلوجرز”

نشر عدد من البلوجرز أبرزهم رانيا يحيى صديقة علي غزلان وفرح شعبان صور لها مع العروسة وهي تبارك لها وتمازحها، فيما نشر عدد آخرين من البلوجرز صور لهم مع العروسين.