الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مجلس إدارة الأهلى يشارك فى عزاء المستشار جلال ابراهيم

عزاء المستشار جلال
عزاء المستشار جلال إبراهيم

شارك مجلس إدارة نادي الأهلي في عزاء المستشار جلال إبراهيم، رئيس نادي الزمالك الأسبق بمقر النادي في ميت عقبة، وضم الوفد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، وزير الرياضة الأسبق، خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي.

وأعلن الأهلي أمس، في بيان تكوين وفد لتقديم واجب العزاء في المستشار جلال إبراهيم، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك.

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وبدأ نجوم الرياضة وكبار الشخصيات العامة يتوافدون على مقر نادي الزمالك لحضور عزاء الراحل المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي.

وحضر كل من حازم إمام نجم الزمالك السابق، وإسماعيل سليم نائب رئيس النادي الأسبق، وإيهاب لهيطة نائب رئيس نادي الجزيرة، بالإضافة لعدد من رجال القضاء لتقديم واجب العزاء في الفقيد.

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وشيع ظهر الخميس الماضي، جثمان المستشار الراحل جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق من مسجد نادي الزمالك لمثواه الأخير بمقابر العائلة، وذلك بحضور عدد من قيادات نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وأفراد الأسرة والمقربين.

وشارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في جنازة المستشار جلال إبراهيم بالمسجد الكبير بنادي الزمالك والذي كانت وافته المنية الخميس الماضي، وتقدم بواجب العزاء للمستشار أحمد جلال إبراهيم نجل المستشار الراحل، وكان في استقباله أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك.

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وتوفي المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق في الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي، وهو والد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الحالي، وتقام صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بنادي الزمالك عقب صلاة ظهر اليوم الخميس، وتشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

نادي الاهلي نادي الزمالك عزاء المستشار جلال إبراهيم المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق

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