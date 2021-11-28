الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومي للطفولة» يكشف تفاصيل واقعة هتك عرض أطفال بمدرسة في المعادي

المجلس القومى للطفولة
المجلس القومى للطفولة والأمومة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة تدخله في واقعة هتك عرض تلميذات بإحدى مدارس منطقة المعادي، مؤكدا تقديمه سبل الدعم للأطفال الضحايا ولا سيما الدعم النفسي والقانوني.

وأوضح المجلس القومى للطفولة والأمومة، في بيانه، أن منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة قد استقبلت بلاغ بواقعة تعرض طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام لهتك عرض من أحد العاملين بمدرسة بمنطقة المعادي ثم تبعها تقدم أسر ثلاث أطفال اخريات يتضمن شهادات الأطفال بتعرضهن لهتك عرض على يد عامل بالمدرسة البالغ من العمر 48 عاماً والذي استدرجهن داخل دورة المياه وهتك عرضهن.

وأكد المجلس القومي للطفولة دعمه الكامل للفتيات الأطفال الضحايا ولأسرهن حيث سيتم استقبال التلميذات بوحدة الدعم النفسي والمشورة الأسرية بالمجلس لتقديم أوجه الدعم النفسي، كما تم تكليف محام بوحدة الدعم القانوني بخط نجدة الطفل، لمتابعة التحقيقات وتقديم الدعم القانوني للفتيات الضحايا.

واستنكر المجلس هذه الواقعة المشينة مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني الذي تجرد من كل معاني الإنسانية.

وناشد الأهالي والمواطنين بسرعة التواصل مع منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والامومة حال تعرض الأطفال لأي انتهاك والتي تتمثل ي الخط الساخن علي الرقم١٦٠٠٠ علي مدار اليوم و طوال الأسبوع،  أو من خلال الواتس آب علي الأرقام  01102121600 أو 01016609579، أو من خلال تطبيق نبته مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

الطفولة والأمومة واقعة هتك عرض مدارس المعادى شكاوى الأطفال الضحايا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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