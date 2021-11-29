فيلم «أطياف» ينافس فى آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة الدولى

يشهد الفيلم التونسي أطياف، بحضور مخرجه مهدي هميلي والمنتجة مفيدة فضيلة وبطلته زازا، عرضه الأول في العالم العربي ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (26 نوفمبر – 5 ديسمبر)، حيث ينافس الفيلم في قسم آفاق السينما العربية، ويُعرض يوم الأربعاء 1 ديسمبر الساعة 12 ونصف ظهراً في المسرح الصغير.

و"أطياف" نال العديد من الإشادات بعد العرض العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، حيث نافس في مسابقة صُناع أفلام الحاضر، فكتب عنه موقع Film book "قطعة سينمائية رائعة بآداء تمثيلي ممتاز، لا توجد لحظة في الفيلم تشعر فيها بعدم الأصالة بفضل المخرج، إنه فيلم فريد وصادق"، فيما أشادت صحيفة العرب اللندنية بالفيلم وكتبت "رحلة محمومة ومليئة بالإثارة، تمكن فيها المخرج من بناء قصة جذابة، وخلق علاقة تعاطف قوية مع المشاهدين".

وشارك الفيلم أيضًا في مهرجان زيورخ السينمائي، المهرجان الدولي للفيلم الفرنكفوني بنامور، مهرجان فالنسيا السينمائي لأفلام البحر المتوسط ومهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط الدولي في مونبلييه.

وتدور الأحداث حول آمال التي تخرج للتو من السجن بعد قضاء عقوبتها بالحبس بتهمة الزنا، لتبدأ في البحث عن مؤمن، ابنها المراهق المفقود في قاع العاصمة تونس. وخلال رحلة البحث، يتعين على آمال أن تواجه حقيقية سقوط المجتمع التونسي.

فيلم "أطياف" من تأليف وإخراج مهدي هميلي، ويشارك في بطولته نجوم تونسيون منهم عفاف بن محمود، إيهاب بويحيي، زازا، سارة حناشي وسليم بكار، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية أمين بوحافة، وتتولى شركةMAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي. وهو إنتاج مشترك بين Yol Film House (تونس)، Tarantula (لوكسمبورج)، MPM Film (فرنسا)، Clandestino Production (تونس) وAllam Film (الولايات المتحدة الأمريكية).

وتم تطوير الفيلم في الورشة الكندية المرموقة "Grand Nord" كما فاز بجائزة أفضل سيناريو من المعهد الفرنسي وحصل على جائزة منصة الجونة لمرحلة ما بعد الإنتاج، ونال دعماً من المركز الوطني للسينما والصورة بتونس، صندوق لوكسمبورج السينمائي ومركز السينما الوطني الفرنسي.

مهدي هميلي كاتب ومخرج تونسي، خلال إقامته بباريس أخرج ثلاثة أفلام تتناول مفاهيم الحب والمنفى، وهي لحظة (٢٠٠٩) وليلة (٢٠١١) وليلة بدر (٢٠١٢). وفي 2016 أخرج أول أفلامه الروائية الطويلة تاله حبيبتي، والذي شارك في عدة مهرجانات مهمة منها تورونتو وقرطاج، و كما فاز بعدة جوائز. يُعد مهدي شاعراً شهيراً في تونس، كما تم اختيار فيلمه الوثائقي فولاذ للمشاركة في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم لا فابريك سينما.