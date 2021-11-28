«طاقة النواب» توافق على اتفاقية «هيئة البترول» مع شركات التنقيب بالصحراء الشرقية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ترانس جلوب غرب بكر إنك» وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك في مناطق التنمية المندمجة منطقة غرب بكر، ومنطقة غرب غارب ومنطقة شمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.

واستعرض أشرف فوده وكيل أول وزارة البترول، تفاصيل الاتفاقية التي تصل مدتها 15 سنة من تاريخ السريان 1 فبراير 2020، بالإضافة إلى 5 سنوات بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية، وتقدر الالتزامات المالية بـ500 مليون دولار.

كما وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، وذلك في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.

من جانبه أكد أشرف فوده وكيل أول وزارة البترول، أنه لا يتم تحميل الخزانة العامة أي مخاطر، ويتم العمل قدر المستطاع للمحافظة على معدلات انتاج البترول في خليج السويس.

واستعرض فوده تفاصيل الاتفاق وفي مقدمتها الالتزامات المالية حيث يلتزم المقاول بإنفاق 1 مليار دور كنفقات رأسمالية ومصروفات تشغيل في مناطق التنمية الأصلية، أما مناطق البحث يلتزم بإنفاق 20 مليون دولار لحفر عدد 4 آبار وإعادة معالجة للبيانات.

وتسأل النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل اللجنة، حول ضمانات وشروط منح المقاول فترة بحث أولية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ السريان، ثم يمنح ثم امتدادين مدتهما 3 سنوات وسنتين على التوالي، الأمر الذي عقب عليه وكيل أول وزارة البترول بتأكيده أن الدولة تحافظ على حقوقها بموجب برنامج ضمان، ولم يتم الالتزام بتنفيذ البرنامج الفني يسيل الخطاب.

وآثار رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله إشكالية تأخر إصدار تصاريح الحفر لمدد تصل لـ 6 سنوات، ليؤكد أشرف فودة أنهم يتمنون أن يكون هناك موافقات مسبقة على الحفر لكن هناك التزامات مع جهات أخري".

وشدد عوض الله علي أهمية المشاركة المجتمعية، متسائلا: «لماذا لا يتم وضع بند يحدد ذلك»، الأمر الذي عقب عليه ممثل وزارة البترول بقوله: «إننا نقوم بالمشاركة المجتمعية وكل ذلك محل دراسة دون نصوص»، وعلق النائب عبد الله لاشين متسائلا عن تصنيف مصر عالميا وعربيا في انتاج البترول.

يشار إلى أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة خلال دور الانعقاد الثاني أسفرت عن فوز النائب حسام الدين عوض الله برئاستها، وكلا من النائبين رشا رمضان ومحمد الجبلاوي بالوكالة، وخالد مشهور بأمانة السر.