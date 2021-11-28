محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمستشفى السلام الدولي

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل داخل مستشفى السلام الدولي، برفقة الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية.

كما تفقد المحافظ أقسام المستشفى، مطمئنًا على انتظام سير العمل بالشكل الأمثل، وتوفير الرعاية الصحية والطبية للمرضى، وكذا توافر المخزون العلاجي الكافي بالمستشفى.

وحرص خلال تفقده المستشفى على سؤال عدد من المواطنين عن الخدمات المقدمة بالمستشفى والتأمين الصحي الشامل، وأعربوا عن امتنانهم لجودة الخدمات المقدمة بالمنظومة الصحية الجديدة وما لمسوه من طفرة في تقدم مجال الصحة ببورسعيد.