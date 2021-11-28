الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمستشفى السلام الدولي

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل داخل مستشفى السلام الدولي، برفقة الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية.

كما تفقد المحافظ أقسام المستشفى، مطمئنًا على انتظام سير العمل بالشكل الأمثل، وتوفير الرعاية الصحية والطبية للمرضى، وكذا توافر المخزون العلاجي الكافي بالمستشفى.

وحرص خلال تفقده المستشفى على سؤال عدد من المواطنين عن الخدمات المقدمة بالمستشفى والتأمين الصحي الشامل، وأعربوا عن امتنانهم لجودة الخدمات المقدمة بالمنظومة الصحية الجديدة وما لمسوه من طفرة في تقدم مجال الصحة ببورسعيد.

اليوم الصحة مرضى عادل مصطفي هيئة مستشفى انتظام المواطنين صحي

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فى ذكر المثقف المحبط

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