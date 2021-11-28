وزيرة التعاون الدولي تشارك في ختام أعمال «رايز أب» للإبداع والتكنولوجيا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في ختام مؤتمر "رايز أب" للإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال بمنطقة الأهرامات في الجيزة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي- خلال الحوار الذي أداره عبدالحميد شرارة، المؤسّس والرئيس التنفيذي لقمة رايز أب- إن "وجودنا اليوم على سفح أهرامات الجيزة ومنذ يومين في افتتاح طريق الكباش هو دلالة على ما يمكن أن يقدمه المصريون من إبداعات تخلد قدرة المصريين على الابتكار".

وأوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تتعاون مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية، بهدف تحقيق رؤية مصر التنموية التي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبما في ذلك تعزيز دور ريادة الأعمال.

وقالت "المشاط"، إن النجاحات التي يشهدها الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر -بالرغم من جائحة كورونا- تعد إلهامًا للجميع لتشجيع الشباب على المجازفة لتحقيق مستقبل يتسم بأفكار وحلول مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تدعم رواد الأعمال والمبتكرين من خلال العمل على مشروعات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية ومن خلال التمويلات المتاحة عبر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار ومسرعات الأعمال التابعة لها.

وتطرقت "المشاط"، إلى شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، بمساهمة من وزارة التعاون الدولي، والتي قامت منذ تدشينها في سبتمبر 2017، بدعم أكثر من 175 شركة ناشئة في مختلف مجالات التنمية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مسرعات الأعمال التابعة، وتوفير الدعم المالي والفني الذي مكّن هذه الشركات من توسعة حجم أعمالها وزيادة مساهمتها في التنمية والتوسع محليًا وإقليميًا، مشيرةً إلى أن الشركات الناشئة تقوم بدور حيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي.



وحول أهم النصائح التي يمكن أن تقدمها وزيرة التعاون الدولي للمشاركين، حثت الشباب على خلق روابط بين أفكارهم الإبداعية وأهداف التنمية المستدامة وعدم الخوف من المجازفة والتعلم من الآخرين وتنمية قدرات التواصل.