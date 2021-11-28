محافظ مطروح يستقبل مدير مركز القلب ويؤكد دعمه لتقديم خدمة طبية متميزة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، بمكتبه الدكتور ابراهيم حرب مدير مركز قسطرة القلب بمطروح مقدما التهنئة لتوليه مهام المركز، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم من أجل تقديم مزيد من الخدمات الطبية والتيسير على المواطنين بمطروح وزائريها.



وأوضح مدير المركز الجديد الجهود المبذولة خلال الشهر الأول مع اجراء 6 عمليات قلب مفتوح و59 قسطرة حتى تاريخه و42 قسطرة علاجية بالإضافة الى استقبال حالات من خارج مطروح والحرص على التواصل والتفاعل مع المواطنين والجهات المعنية بالمحافظة وحل كافة المعوقات، والتنسيق مع الامانة المركزية المتخصصة من خلال تواءمة لتبادل الخبرات والاستشاريين.

بينما أشاد محافظ مطروح بجهود المركز مؤكداً على أهمية استمرار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومراعاة الحالات الانسانية مع تقديم المحافظة كافة الدعم، ومشيرا الى مقترح التوسع في إنشاءات المركز رأسيا من خلال الجهود المجتمعية لاحد المتبرعين لتقديم مزيد من الخدمات بعد الانتهاء من كافة التنسيقات مع الجهات المعنية خاصة الأمانة المركزية المتخصصة، مع دراسة مقترح التوسع بموقع بديل مستقبلا.