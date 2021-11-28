«العاصفة إروين» تُهدد بانخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر فى إنجلترا

حذر خبراء الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة من انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بعد مقتل ثلاثة أشخاص بسبب تساقط الأشجار الناجم عن العاصفة أروين التي ضربت أجزاء من المملكة المتحدة مع رياح تبلغ سرعتها 100 ميل في الساعة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العاصفة تركت ما يقرب من 250 ألف منزل بدون كهرباء الليلة الماضية، كما تسببت الأمطار الغزيرة والثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة في حدوث فوضى في جميع أنحاء البلاد، مما تسبب في أضرار للمباني وإغلاق طرق وتأخيرات في القطارات.

وحذر خبراء الأرصاد من أن درجة الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر يوم الأحد، مشيرًة إلى أن العشرات من منازل العطلات انهارت بسبب الرياح القوية في متنزه ديني كارافان في هارتلبول مقاطعة دورهان، وحذر مكتب الأرصاد الجوية شمال شرق إنجلترا وشمال غرب إنجلترا ويوركشاير ووست ميدلاندز وإيست ميدلاندز من الطقس البارد المستمر حتى يوم الإثنين.

وأشارت الى أنه تم تسجيل أمواج وصل ارتفاعها إلى 26 قدمًا قبالة الشواطئ الشمالية الشرقية حيث توسل خفر السواحل للناس بالابتعاد عن البحر ، محذرين: "لا توجد صورة ذاتية تستحق قتل نفسك من أجلها".

وأوضحت الصحيفة أنه في منطقة بيك ديستريكت، امتدت صفوف من السيارات المهجورة على طول ممر الأفعى المحاط بالثلوج، والذي يرتفع إلى ما يقرب من 1700 قدم في بينينز، كما تم إغلاق جزء من M62 بالقرب من روشدال ، مع وجود 120 شاحنة عالقة في الثلج.

وتابعت أنه تم إلغاء جميع خدمات قطارات افانتي ويست كوست شمال كارلايل أمس، بينما حذرت ساوث ويسارن ويلواي لخدمات السكك الحديدية المسافرين من "عدة أشجار وعوائق تسد خط السكة الحديد".