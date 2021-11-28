رفع كفاءة طريق حلوان خلف كمين شرطة 15 مايو

كلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة برفع كفاءة طريق حلوان خلف كمين شرطة ١٥ مايو.

وقام اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة للإنقاذ المركزي بحلوان لتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة بمعرفة إنقاذ حلوان ورجال ومعدات الهيئة.

وأوضح رئيس هيئة النظافة انه قام فريق العمل بمجهود كبير في تسوية الأرض ورفع المتهالك من الأسفلت بطول المنطقة بحرفية على أعلى مستوى تحت إشراف مهندس ابراهيم عامر مدير إنقاذ حلوان ورجال الإنقاذ.

وأثنى محافظ القاهرة على الهيئة وثقته الكبيرة في أداء المهام المكلفين بها حتي وإن لم تكن من مهام عملهم وعلي سرعة الاستجابه وعمل اللازم وثقته الغير محدوده في جميع العاملين بالهيئة تحت قيادة اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة.

رفع كفاءة طريق حلوان

كان كلف اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة برفع كفاءة منطقة الفواخير بمصر القديمة من دهان للمباني والواجهات بمعرفة الورش الإنتاجية قسم النقاشة تحت إشراف مدير الورش الإنتاجية المهندس أسعد محمد ورجال الورش الإنتاجية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وقام فريق العمل بقسم الإنشاءات بالورش الإنتاجية بهيئة نظافة القاهرة بترميم سور كوبري العاشر بمصر القديمه تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة،وتم الإنتهاء من تلك الأعمال تحت إشراف مهندس اسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية.

رفع كفاءة طريق حلوان

ونظم فريق العمل بفرع الهيئة بحي وسط القاهرة بحملة لغسيل ونظافة وتجريد لمحيط مولانا الامام الحسين وميدان المشهد الحسيني وجميع الشوارع والحواري والازقه والعطوف المؤديه الي مقام الامام الحسين رضي الله عنه وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس فرج الشيخ مدير المنطقة الغربيه بالهيئة.

وواصلت الهيئة تنفيذ تكليفات اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهرة للمركزيه للنظافة المنطقة الجنوبية برفع مخلفات البناء والهدم والرتش وتجريد الأتربة لجميع شوارع مقابر النخال بالخليفة وخلف المجزر الآلي بالخليفة تحت إشراف مدير المنطقة الجنوبية المهندس علاء ابو طالب ورئيس فرع الهيئة وعمال النظافة بالفرع تنفيذا لشعار (الهيئة تستطيع).

رفع كفاءة طريق حلوان

وقام فرع الهيئة بحي السلام وتنفيذا لتعليمات اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة يقوم فرق قطاع السلام بطريق محور ١٠٠ نزله كوبري ٢٧بالسلام بتجريد الأتربة ورفع الرتش ومخلفات البناء والهدم تحت إشراف مدير المنطقة الشرقية ورئيس الفرع وعمال النظافة بالفرع وتحسين مستوى النظافة والمظهر العام للمنطقة.