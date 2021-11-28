الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب فيديوهات مخلة.. عائلة تخطف شابا وتصوره عاريًا في حلوان

خطف
خطف

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 3 متهمين بينهم سيدة في اتهامهم بخطف شاب واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، بعد تهديده بفضحهم بفيديوهات مخلة لابنة أحد المتهمين.

- تهديد بنشر فيديوهات لعلاقة فاضحة

وكشفت التحقيقات عن أن الشاب أقام علاقة جنسية مع الفتاة وصوّرها في أوضاع مخلة، وبعد ذلك طلب من زوجة أبيها، إقامة علاقة جنسية معها وابتزها بعد تهديدها بفضح العائلة بالفيديوهات ولما لم تمتثل لطلباته ونشر الفيديوهات، فأخبرت زوجة الأب والد الفتاة، وخططا معًا لاستدراج الشاب واختطافه واستعانا بسائق "توكتوك"، واصطحبا الشاب إلى مكان ناءٍ وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وتصويره عاريًا لكفِّه عن التهديدات بفضح العائلة.

- تفاصيل البلاغ

وبعد إطلاق سراح الشاب، توجه إلى قسم شرطة التبين وحرر محضرا بالواقعة، واتهم والد الفتاة وزوجته وصديقهما باستدراجه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والقبض على المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق، التي استمعت إلى أقوال طرفي المشكلة، وبعد ذلك قررت إخلاء سبيلهم جميعا بعد تصالحهم.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة التبين، قد تلقى بلاغا من م. أ، 35 سنة، يفيد فيه بقيام 3 أشخاص بخطفه وتصويره عاريا وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.

وأقر المتهمون أن الضحية أقام علاقة جنسية مع ابنة أحدهم، ومحاولة ابتزاز زوجة أبيها، بفضح العلاقة لعمل علاقة جنسية معها هي الأخرى.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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