تفاصيل مراحل أعمال كنترولات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقدم لأعمال امتحانات الشهادات سواء امتحانات الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2021-2022.

وتنشر «الدستور" كل ما يخص مراحل أعمال الكنترولات وعمل لجنة تسيير الامتحانات:

- ‏دور رئيس الكنترول:

1- اختيار حجرة الكنترول طبقاً للمواصفات مؤمنة بأبواب حديد وبعيدة عن الدور الأرضى

2- إعداد سجل خاص مدون به خطة العمل وتوزيعها على الأعضاء دون التدخل فى الاختصاص

3- إعداد المحاضر الخاصة بلجنة الكنترول

4- عدم انفراد أى فرد حتى رئيس اللجنة بحجرة الكنترول بمفرده بعداً عن الشبهات.

5- لا يجوز الجمع بين عضوية الكنترول وتقدير الدرجات

6-ممنوع جلوس أى فرد خارج الأعضاء فى حجرة الكنترول.

7- إعداد لائحة بالممنوعات داخل حجرة الكنترول من أكل أو تدخين وغير ذلك.

وينقسم مراحل العمل فى لجان الكنترول:

١• مرحلة ما قبل الامتحان.

٢• الامتحان مرحلة سير الامتحان .

٣• مرحلة ما بعد

‏أولا: مرحلة ما قبل الامتحان:

1- إعداد جميع المطبوعات الخاصة بالامتحانات حتى إعلان النتيجة

2- استلام كشوف بأسماء الطلاب المتقدمين للامتحان فى كل صف وبياناتهم من شئون الطلبة مدون بها أسماء الطلبة أبجدياً وتكون هذه الكشوف مختومة وموقع عليها من شئون الطلبة ومدير المدرسة.

3- إعداد كشوف الرصد أبجديا ومدون بها أرقام الجلوس وحالة القيد مع المراجعة والتأكد من صحتها

4- جمع كشف بيان بدرجات تقييمات الطلاب لكل مادة معتمدة من معلم المادة والمدرس الأول ووكيل شئون الطلبة ومدير المدرسة ومختومة بتم المدرسة ويتم عمل صورتين من هذه الكشوف الأصل يسلم للكنترول والصور مع معلم المادة ووكيل شئون الطلاب

5- إعداد كشوف المناداة ودليل اللجان لكل صف "لافتات إرشادية"

6- إعداد أرقام الجلوس الخاصة بالطلبة وتسليمها قبل الامتحان بفترة

7- إعداد جدول الامتحانات وتعليقه فى مكان واضح.

8- إعداد اللجان وتدوين أرقام الجلوس على مقاعد التلاميذ

9- إعداد الأرقام السرية والاحتفاظ بها فى مكان سرى ومغلفة ومختومة ولا تفتح إلا بمحضر

10- وضع الأرقام السرية فى كشوف رصد الدرجات وقص الجزء الخاص بالأسماء

11- عمل بيان بالأرقام السرية للطلبة المسيحيين.

12- إعداد أوراق الامتحانات وعدها وترتيبها حسب كل مادة

‏فحص وختم أوراق الإجابة

1- على رئيس الكنترول استلام أوراق الإجابة من أمين التوريدات بالمدرسة حسب الوارد بإذن الصرف .

2- فحص أوراق الإجابة واستبعاد التالف منها.

3 - عند ختم الأوراق يراعى أن يكون نصف الخاتم على ورقة الإجابة والنصف الآخر على الجزء الخاص ببيانات الممتحن مع مراعاة أن يكون ذلك فى جهة واحدة فى جميع الأوراق.

4- إعداد أوراق الإجابة الخاصة بلجان سير الامتحان وذلك فى أغلفة مبين عليها مقر اللجنة واسم المادة ورقم الاستمارة وعدد الطلاب.

‫‏ثانيا: مرحلة سير الامتحانات:

1- يقوم رئيس اللجنة بتوزيع العمل على أعضاء الكنترول

2- لجنة مراجعة الأوراق ووضعها فى الأغلفة وتسليمها إلى مراقب الدور مع كشوف الغياب

3- استلام الأوراق بعد الامتحان من مراقب الدور ومراجعتها وترتيبها وتسليمها للجنة السرية.

4- اللجنة السرية وتقوم بوضع السرى فى مكان واضح وتقسيم الأوراق إلى مجموعات

5- تسليم الأوراق إلى المدرس الأول بمحضر تسليم وتسلم مع نموذج أسئلة ونموذج إجابة

6- استلام الأوراق بعد التصحيح ومراجعتها وفرزها والتأكد من مطابقة الدرجة مع المرايا وتسليمها للجنة الرصد.

7- لجنة الرصد وتقوم برصد الدرجات فى كشوف الرصد مع وضع الكسر فى صورة اعتيادية وعدم الجبر إلا آخر العام.

8- لجنة إعداد ال10 % وتقوم بإعداد مجموع الأوراق التى يطلبها الموجه المتابع حسب الأرقام السرية المطلوبة وإرجاعها بعد الانتهاء مع أخبار لجنة الرصد بأى تعديل فى الدرجات

9- لجنة سير الامتحانات وهى المسئولة عن كشوف الملاحظة والغياب وتسليمها للكنترول.

وفيما يخص التعليمات بشأن كتابة الأرقام السرية:

تقوم اللجنة بكتابة الأرقام السرية على أوراق الإجابة حسب الخطة التى يضعها رئيس الكنترول ثم تقوم بنزع بطاقة بيانات الطالب وحفظها فى مكان معد لذلك على أن يقوم أحد العضوين بكتابة الأرقام ويقوم العضو الآخر بمراجعة الرقم ونزع البطاقة.

‏واجبات الأعضاء بشأن أوراق الإجابة:

1- بعد كتابة الأرقام السرية ونزع بطاقات البيانات تفحص أوراق الإجابة للتأكد من خلوها من العلامات المميزة ، مع وضع الأوراق المميزة فى غلاف خاص حتى يتم تقديرها بلجنة خاصة.

2- يتم تقسيم أوراق الإجابة إلى مجموعات توضع كل منها فى مظروف يكتب عليه من الخارج رقم المظروف وعدد الأوراق بالأرقام والحروف واسم المادة والصف

3- يعد سجل لتسليم أوراق الإجابة للجنة تقدير الدرجات على النحو التالى:

يبين فى السجل تاريخ التسليم / واليوم / وساعة التسليم /والصف / وعدد الأوراق / واسم عضو الكنترول المسلم / وتوقيعه / واسم المستلم (رئيس لجنة تقدير الدرجات) / وتوقيعه.

الأوراق التى لا يتم تقديرها عند انتهاء موعد العمل تسلم بالعدد إلى الكنترول ولا يجوز إتباع وضع الأوراق كأمانات

4- عند الانتهاء من تقدير الدرجات يطلب رئيس لجنة التقدير بتقديم نموذج الإجابة وبيان بأسماء المقدرين والمراجعين وتوقيعاتهم والأسئلة التى قاموا بتقديرها وكذلك من قام بالجمع ومراجعة الجمع (محضر تقدير الدرجات)

‏ثالثا: مرحلة ما بعد الامتحانات:

1- يتم عمل المراجعة النهائية لكشوف الرصد قبل تبيضها

2- حفظ جميع أوراق الإجابة فى مظاريف وتغليفها وتسليمها لشئون الطلبة

3- عمل بطاقات الإخطار بالنتيجة وتسليمها لمدير المدرسة بمحضر تسليم وتسلم.