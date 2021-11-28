ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 64 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي نظمتها المديرية اليوم الأحد، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة منها 55 مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر- قضايا متنوعة أخرى)، و 6 مخالفات فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (مجهولة المصدر – قضايا أخرى)، بالإضافة إلى 3 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة ومرتكبيها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.

وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة الفاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، لضبط الحالة التموينية ومنع أية محاولات لإستغلال المواطنين والتصدي بكل حاسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية تنظم حملات رقابية وتفتيشية بصورة دورية بجميع مراكز المحافظة التسع من خلال الإدارات التموينية لفرض الرقابة التموينية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات بيع المواد البترولية ومصانع تعبئة الغاز وضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع وصلاحيتها للأستخدام الآدمي والقضاء علي ظاهرة الغش التجاري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا إلي أستمرار هذه الحملات بكافة أنحاء المحافظة وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير كافة أحتياجاتهم دون أية محاولة لأستغلالهم مع التأكد من توافر الصلاحية والأمان حرصا علي صحتهم.