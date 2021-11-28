إخلاء شاطئ السرايا العام من المواد البلاستيكية الضارة بالبيئة

شهد شاطئ السرايا العام بالإسكندرية، حملة تنظيف الشاطئ من المواد البلاستيكية، من خلال مبادرة طلابية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة تجميل الإسكندرية التي أطلقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وزيادة الوعي البيئي بمخاطر التلوث البلاستيكي على البيئة البحرية.

تنظيف شاطئ السرايا من المواد البلاستيكية

وثمن المحافظ مبادرة طلاب الجامعة، الذين شاركوا في حملة تنظيف شاطئ السرايا العام وإخلائه من المخلفات البلاستيكية، حيث تم جمع كافة المخلفات بالشاطئ، والتخلص من المخلفات المتبقية بطرق لا تضر بالبيئة والبحر.

تنظيف شاطئ السرايا من المواد البلاستيكية

وأكد «الشريف» أن مثل تلك المبادرات والفاعليات تهدف إلى توعية رواد الشواطئ بأهمية المحافظة على نظافة الشواطئ من المخلفات البلاستيك مع التحذير من مخاطر التلوث البلاستيكي وخاصة على الحياة البحرية، لافتا أن مشاركة أبنائنا الطلاب من كليات (الصيدلة-السياحة والفنادق-التجارة -الآداب) جامعة الإسكندرية، تؤكد إن الأجيال القادمة واعية بمخاطر التلوث البيئي كما انهم شريك فعال ومؤثر مع الدولة في النهوض بمستوى نظافة الشواطئ.

تنظيف شاطئ السرايا من المواد البلاستيكية

وشارك في هذه الفاعلية؛ الدكتور سامح رياض وكيل الوزارة -رئيس جهاز شئون البيئة بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية و غادة احمدين مدير برامج جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة وذلك بالتنسيق مع الادارة المركزية للسياحة والمصايف.

وكان أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نوفمبر الجاري، إشارة البدء في تنفيذ مبادرة تجميل مدينة الإسكندرية وإعادة رونقها الحضاري والتاريخي تحت شعار "عروس البحر من تاني" والتي تأتي إتساقاً مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق". وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية لإطلاق حزمة من المشروعات التي تهدف إلى إعادة الإسكندرية إلى سابق عهدها.

تنظيف شاطئ السرايا من المواد البلاستيكية

وقال محافظ الإسكندرية أن مبادرة تجميل مدينة الإسكندرية تشمل جميع أنحاء وضواحي الإسكندرية وليس الكورنيش والطرق الرئيسية فحسب.

وأوضح أنها تعد أول مبادرة تهدف لإشراك المواطن وجميع منظمات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على المشكلات والحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة من المشروعات.

تنظيف شاطئ السرايا من المواد البلاستيكية

ووجه المحافظ دعوة إلى جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية للمشاركة في المبادرة، موضحًا أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري الإدارات يعملوا على مدار 24 ساعة لانجاح هذه المبادرة وتحقيق جميع أهدافها.