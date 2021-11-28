الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحيل عصابة سرقة «سيارات التبين» للمحاكمة

حبس عصابة
حبس عصابة

قرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، إحالة تشكيل عصابي إلى محكمة الجنح؛ لاتهامه بسرقة سيارات المواطنين بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن المتهمين ثلاثة كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين كرهًا عنهم بمنطقة التبين.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، حال استقلالهم إحدى السيارات وبحوزتهم "بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- طبنجة صوت- 2 لوحة كرتونية مطبوع عليهما أرقام سيارة- كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي".

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات كرهًا عن مستقليها، مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

كما أضافوا بقيامهم بتثبيت اللوحات المعثور عليها بحيازتهم بقصد تضليل المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة.

 

نيابة مايو والتبين الجزئية سرقة سيارات محافظة القاهرة منطقة التبين تشكيل عصابي إحالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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