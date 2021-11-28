النيابة تحيل عصابة سرقة «سيارات التبين» للمحاكمة

قرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، إحالة تشكيل عصابي إلى محكمة الجنح؛ لاتهامه بسرقة سيارات المواطنين بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن المتهمين ثلاثة كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين كرهًا عنهم بمنطقة التبين.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، حال استقلالهم إحدى السيارات وبحوزتهم "بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- طبنجة صوت- 2 لوحة كرتونية مطبوع عليهما أرقام سيارة- كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي".

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات كرهًا عن مستقليها، مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

كما أضافوا بقيامهم بتثبيت اللوحات المعثور عليها بحيازتهم بقصد تضليل المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة.