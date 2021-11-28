لـ«جذب الاستثمارات».. عقد منتدى أعمال مصري روماني أواخر يناير 2022

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، دانييلا نيكوليسكو، نائب وزير الاقتصاد والسياحة وريادة الأعمال الروماني، بحضور السفير الروماني بالقاهرة، وذلك لمناقشة سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين مصر ورومانيا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين مصر ورومانيا في المجال الاستثماري خاصة في القطاعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة الصناعات البترولية والبنية التحتية والغزل والنسيج، فضلا عن وضع آليات لتعريف مجتمع الأعمال الروماني بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وكذا التطورات الإيجابية في مجال تيسير بيئة الاستثمار.

ولفت “عبد الوهاب”، إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الروماني لجذب وتشجيع الاستثمارات الرومانية في العديد من القطاعات الحيوية، وكذا الإطلاع على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة رومانيا، وذلك لعرضها على المستثمرين المصريين المهتمين بالنفاذ لأسواق شرق أوروبا.

وجرى الاتفاق على عقد منتدى أعمال مصري روماني، يضم كبرى الشركات الرومانية المهتمة بالاستثمار في مصر أواخر شهر يناير المقبل، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

وفازت مصر ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنصب نائب رئيس شبكة انيما للاستثمار للفترة 2022-2024. وجاء إعلان حصول الهيئة على هذا المنصب خلال الانتخابات التى نظمتها الجمعية العمومية لشبكة أنيما افتراضيًا.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحصول على منصب نائب رئيس شبكة انيما يأتي في إطار سعي الهيئة نحو تعزيز تواجدها على المستويين الدولي والإقليمي، وتتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة لعرض تطورات تهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم الترويج لمصر كبيئة آمنة ومحفزة للاستثمار.كما أشار عبد الوهاب إلى مساهمة الهيئة في تعزيز دور وكالات ترويج الاستثمار من خلال المشاركة في برامج التعاون المشتركة والتي تركز على الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على أعضاء الشبكة في مجال جذب الاستثمارات.