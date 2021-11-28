الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة القاهرة: حيادية وشفافية لتقديم تجربة ديمقراطية بانتخابات اتحاد الطلاب

الخشت
الخشت

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، جولة تفقدية في كليتي الحقوق والعلوم لمتابعة سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة القاهرة، حيث تجرى الانتخابات في 8 كليات هي: الحقوق، والعلوم، والتجارة، والإعلام، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والزراعة، والصيدلة، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان في باقي الكليات "بالتزكية".

وخلال الجولة، حث الدكتور محمد الخشت، الطلاب على المشاركة الفعالة في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الاختيار بين الطلاب بناءً على القدرة والكفاءة وتقديم الخدمات والأنشطة الطلابية، وإخضاعها لمعايير عقلانية ومحايدة. 

وقال الخشت، إن انحيازنا لجميع الطلبة دون تمييز، وأن تعليم الممارسة الديمقراطية أهم مقاصدنا، مؤكدًا أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية وتتم في إطار من الشفافية والنزاهة.

وأوضح الخشت، أن الجامعة عملت على تيسير عملية التصويت على الطلاب، فى إطار من الشفافية، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية مع وضع صناديق محددة لطلبة انتساب وأخرى لطلبة انتظام.

ومن المقرر أن يتم الفرز وإعلان النتائج نهاية اليوم، على أن تجرى جولة الإعادة غدًا الإثنين، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس 2 ديسمبر 2021.

جامعة القاهرة انتظام عثمان الخشت الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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