الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملكة جمال مصر.. فوزية محمد تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائى

فوزية محمد
فوزية محمد

تألقت النجمة فوزية محمد ملكة جمال مصر، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ43، حيث ظهرت بإطلالة راقية ومميزة،  وخطفت الأنظار بإطلالتها التى جمعت بين التميز والرقى والجمال والبساطة.

وارتدت فوزية فستانًا أنيقًا من اللون الأرجواني بقصة مميزة أبرزت قوامها الممشوق وأظهرت رشاقتها، كما ارتدت حقيبة سهرة ملفتة للنظر وإكسسوارات بسيطة أكملت إطلالتها الرقيقة، كما ابتعدت تمامًا عن التكلف واختارت مكياجًا هادئًا وتصفيفة شعر زادت من جمالها وتألقها.

وفوزية محمد فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 2006، وشاركت فى أعمال متميزة فى التليفزيون، منها "قلب ميت، برة الدنيا، الصفعة" مع المخرج مجدى أبوعميرة وشريف منير، ومسلسل "حدف بحر، دكتور أمراض نسا، مولانا العاشق، كلمة سر"، وآخر أعمالها كان مسلسل "بحر" مع النجم ماجد المصرى وعرض على الشاشات العام قبل الماضى.

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وائل لطفي

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