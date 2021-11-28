طلاب مدرسة الشواشنة بالفيوم يستقبلون وزيرة الهجرة بالتصفيق

استقبل طلاب مدرسة الشواشنة الابتدائية التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وزيرة الهجرة والشئون الخارجية السفيرة نبيلة مكرم بالتصفيق، فيما أصرت الوزيرة على الوقوف بجانبهم والتصوير معهم.

وكانت قامت وزيرة الهجرة والشئون الخارجية السفيرة نبيلة مكرم بجولة تفقدية لمدرسة الشواشنة، والتي من المستهدف أن يتم تطويرها ضمن مبادرة"أصلك طيب" وكذلك تفقد أعمال القافلة الطبية لمؤسسة صناع الخير المقيمة بالمدرسة.

ويأتي تنفيذ مبادرة "أصلك الطيب" بمحافظة الفيوم في إطار التكامل وتضافر الجهود فيما بين وزارتي الهجرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي المبادرة التي تهدف إلى مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصري تحت مظلة المشروع القومي الكبير "حياة كريمة"، من أجل بناء حياة الإنسان في القرى الأكثر احتياجًا.

وكان سبق أن تم عقد مجموعة من الاجتماعات في ضوء "مبادرة أصلك الطيب"، للاتفاق على بنود وآليات تنفيذ هذه المشروعات بمحافظة الفيوم، من خلال عدد من التدخلات الخاصة بالمجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والرياضية في عدد من قرى المحافظة.

وكان في استقبال وزيرة الهجرة، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، كما يشارك في الزيارة الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، والدكتور رفعت حليم، رجل الأعمال المصري بدولة الكويت، ومن مؤسسة "حياة كريمة": الأستاذ محمد عمر مكرم منسق عام محافظة الفيوم، والأستاذة زينب أحمد طلبة منسق مساعد، وممثلون من الجمعية العربية للتنمية والتشبيك، وجمعية شباب مصر للتنمية.

وكان عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع عدد من المختصين بكلية الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية الزراعة بالفيوم، والنحالين، لبحث تحديات وآليات التوسع في إنتاج مناحل العسل، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

حضر الاجتماع الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، والاستاذ خالد حسن، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، والأستاذ علاء المواردي، مستشار البنك، والدكتور أيمن أحمد عويس، أستاذ ورئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة الفيوم، والدكتورة رشا عادل حسن، الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية، والسيد اسماعيل حسن، ممثلاً عن شركة مملكة النحل عتمان، وعادل مأمون، ممثلاً عن شركة تمساح لإنتاج العسل.

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللقاء تناول استعراض المشكلات التي يعانيها منتجو عسل النحل في عمليات التغذية، وترخيص المناحل، ونقل الخلايا، وبحث آليات التغلب على المعوقات وزيادة الإنتاج من العسل، وذلك من خلال التنسيق مع الشركات صاحبة الخبرة في هذا المجال، والتدريب المشترك مع مديرية الزراعة، وكلية الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، للتوعية بكيفية التربية السليمة، والوقاية من الأمراض، فضلاً عن توفير الدعم المادي اللازم بفائدة بسيطة للتوسع في المناحل، من خلال التنسيق مع البنك الزراعي المصري.