الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بقتل شاب أثناء مشاجرة في المرج

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق بالمرج، اليوم الأحد، حبس المتهمين بقتل شاب أثناء مشاجرة بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين، وأسفرت عن مقتل أحد طرفيها. 

 وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب، مصاب بجرح غائر إثر طعنه بسلاح أبيض، وتوفى متأثرا بإصابته، عقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث فى ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق. 

حبس المرج قسم شرطة المباحث مشاجرة قوة أمنية القتل العمد

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فى ذكر المثقف المحبط

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