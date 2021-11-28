حبس المتهمين بقتل شاب أثناء مشاجرة في المرج

قررت جهات التحقيق بالمرج، اليوم الأحد، حبس المتهمين بقتل شاب أثناء مشاجرة بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين، وأسفرت عن مقتل أحد طرفيها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب، مصاب بجرح غائر إثر طعنه بسلاح أبيض، وتوفى متأثرا بإصابته، عقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث فى ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.