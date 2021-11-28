الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة «الشرطة المزيفة» بالمرج

ضبط عصابة
ضبط عصابة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص، متهمين بسرقة منتحلين صفة رجال شرطة بالمرج.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المرج، من مندوب إحدى الشركات، سائق بذات الشركة – مقيمين بدائرة القسم، بأنه عقب تحصيلهما مبلغًا ماليًا من أحد المحال التجارية الكائن بدائرة القسم، وحال سيرهما بدائرة القسم مستقلين سيارة الشركة فوجئا بسيارة "ميكروباص"، بدون لوحات معدنية يستقلها 3 أشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المالى المشار إليه و2 هاتف محمول وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (المبلغ الثانى) بالاشتراك مع 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترف أحدهم أنه نظرًا لعمله بالشركة، ومعرفته بمواعيد تحصيل واستلام المبالغ المالية اتفق مع باقى المتهمين، وقاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المذكور أيدوها وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي، والهاتفين المستولى عليهما، وأضافوا بإنفاقهم جزءًا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة قسم شرطة المرج انتحال صفة رجال شرطة

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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