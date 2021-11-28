الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة: الانتهاء من التفتيش على 310 منشآت صناعية

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من التفتيش النوعي على المنشآت الصناعية بإجمالي ٣١٠ منشآت كمرحلة أولى بالمناطق الصناعية القائمة بمحافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والفيوم، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بمتابعة الموقف البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف التي تستقبل صرف صناعي وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة برئاسة وزارة البيئة لخفض أحمال التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية.

وأوضحت وزيرة البيئة ورئيس اللجنة، أنه تم المرور والتفتيش لتحديد الموقف البيئي ومدى مطابقة المخلفات الصناعية 
السائلة للاشتراطات والمعايير البيئية على ١٣٤ منشأة بنطاق المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، كذلك ١٠٠ منشأة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية و٤٧ منشأة بنطاق برج العرب بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى ٢٩ منشأة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

وشددت فؤاد على استكمال أعمال اللجنة بالتفتيش على المنشآت التي لها صرف صناعي بعدد من المناطق الصناعية كمرحلة ثانية ومتابعة الموقف البيئي ومدى الالتزام بكود التشغيل والصيانة وكذلك التحديات التي تواجه محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تستقبل مياه صرف صناعي على مستوي الجمهورية وعددهم ٤٧ محطة، كذلك مقترحات التطوير ورفع الكفاءة والإجراءات التصحيحية التي تتضمن تحديد مدى الاحتياج إلى استثمارات وجاري الانتهاء منها ومتابعتها.

وأشادت وزيرة البيئة بمستوى التنسيق والتعاون المثمر بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة خاصة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة وهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جدير بالذكر أن اللجنة تختص بالمرور على محطات المعالجة بالمدن والمناطق الصناعية والمحافظات والتي تستقبل صرف صناعي وكذلك المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على الشبكة العمومية والتشديد على الرقابة البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي علي مستوي الجمهورية.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التفتيش النوعي المنشآت الصناعية المناطق الصناعية رئيس الجمهورية الموقف البيئي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

السعودية تعلن موعد فتح أداء العمرة للمصريين اليوم

مكتشفة متحور «أوميكرون»: أعراضه غير منطقية ومختلفة عن «كورونا»

«الصحة العالمية» تكشف أسباب ظهور متحور «أوميكرون»

لسبهما الشاعرة أمينة عبد الله.. اتحاد الكتاب يحيل 2 من أعضائه للجنة التأديبية

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صور

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة سلالة «أوميكرون»

هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بالحرية

«نيويورك تايمز»: إسرائيل وإيران توسعان الحرب السيبرانية لمهاجمة أهداف مدنية