وزيرة البيئة: الانتهاء من التفتيش على 310 منشآت صناعية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من التفتيش النوعي على المنشآت الصناعية بإجمالي ٣١٠ منشآت كمرحلة أولى بالمناطق الصناعية القائمة بمحافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والفيوم، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بمتابعة الموقف البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف التي تستقبل صرف صناعي وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة برئاسة وزارة البيئة لخفض أحمال التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية.

وأوضحت وزيرة البيئة ورئيس اللجنة، أنه تم المرور والتفتيش لتحديد الموقف البيئي ومدى مطابقة المخلفات الصناعية

السائلة للاشتراطات والمعايير البيئية على ١٣٤ منشأة بنطاق المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، كذلك ١٠٠ منشأة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية و٤٧ منشأة بنطاق برج العرب بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى ٢٩ منشأة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

وشددت فؤاد على استكمال أعمال اللجنة بالتفتيش على المنشآت التي لها صرف صناعي بعدد من المناطق الصناعية كمرحلة ثانية ومتابعة الموقف البيئي ومدى الالتزام بكود التشغيل والصيانة وكذلك التحديات التي تواجه محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تستقبل مياه صرف صناعي على مستوي الجمهورية وعددهم ٤٧ محطة، كذلك مقترحات التطوير ورفع الكفاءة والإجراءات التصحيحية التي تتضمن تحديد مدى الاحتياج إلى استثمارات وجاري الانتهاء منها ومتابعتها.

وأشادت وزيرة البيئة بمستوى التنسيق والتعاون المثمر بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة خاصة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة وهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جدير بالذكر أن اللجنة تختص بالمرور على محطات المعالجة بالمدن والمناطق الصناعية والمحافظات والتي تستقبل صرف صناعي وكذلك المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على الشبكة العمومية والتشديد على الرقابة البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي علي مستوي الجمهورية.