بمشاركة أكثر من 80 لاعبا.. اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»

اختتمت فعاليات بطولة الإسماعيلية للاسكوات، والتي أقامتها منطقة الإسماعيلية للقوة البدنية، تحت رعاية اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية، بقيادة الكابتن خالد البسيوني رئيس المنطقة.

عدد المنافسون بالبطولة

وتنافس في البطولة التي استمرت على مدار يومين متتاليين في لعبة الاسكوات إحدى لعبات القوة البدنية أكثر من ٨٠ لاعبا ولاعبة، من مختلف أندية الإسماعيلية منها أندية الكهرباء والنوبي ومركز شباب أبوصوير وغيرها من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، في مراحل تحت ١٨ سنة، وتحت ٢٣ سنة، وفوق سن ٢٣ سنة بالإضافة إلى مرحلة الأستاذة.



اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»

اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»

اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»

اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»

اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»

اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»

اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»

اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»

ومن جهته، أكد الكابتن خالد البسيوني، رئيس منطقة الإسماعيلية للقوة البدنية، في تصريحات إن منطقة الإسماعيلية حققت العديد من الإنجازات والبطولات خلال الفترة الأخيرة بخاصة بعد فوز ٤ أبطال من أبناء الإسماعيلية، ببطولة العالم للقوة البدنية والتي أقيمت في البرتغال ومن هؤلاء الأبطال آية سويلم، ومحمود العدوي، وأحمد عبد الفضيل، وغيرهم من اللاعبين الذين حققوا إنجازا كبيرا لمصر وللإسماعيلية.

اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»



ولفت "البسيوني" إلى إن فوز هؤلاء الأبطال بعد دافعا كبيرا للعديد من الشباب والفتيات بإثبات نفسهم في تلك اللعبة وبخاصة وإن لعبوة القوة البدنية لاقت اقبالا خلال الفترة الأخيرة من اللاعبين على ممارستها وخير دليل على ذلك هو عدد المشاركين بالبطولات التنشيطية التي تقيمها المنطقة بصورة دورية حيث بلغ عدد مشاركين في هذه البطولة ما يزيد عن ٨٠ لاعبا ولاعبة مما يشير إلى إقبال الشباب والفتيات والرجال والنساء على ممارسة اللعبة.

اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»

تكريم المدربين

وتضمن اليوم الختامي تكريم اللاعبين واللاعبات الفائزات بالمراكز الأولى، وتوزيع الميداليات والشهادات عليهم، بالإضافة إلى تكريم عدد من الإداريين ومدربي اللعبة في محافظة الإسماعيلية، وذلك تقديرا لجهودهم مع اللاعبين ، كما تم تكريم أبطال العالم الحاصلين على المراكز الأولى في بطولة العالم.

اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»

وتصدر فريق القوة البدنية لمحافظة الإسماعيلية، بطولة الجمهورية، لرفعة السحب التي أقامها الاتحاد المصري للقوة البدنية بالصالة المغطاة التابعة لنادي الطيران في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأقيمت منافسات البطولة خلال اليومين الماضيين، تحت رعاية اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة، وفي حضور كل من الكابتن أشرف الحوفي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، ورئيس منطقة الشرقية للقوة البدنية، ومدير الشباب والرياضة.

اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»

وكان قد توج فريق منطقة الإسماعيلية للقوة البدنية، وتحديدا نادي كهرباء الإسماعيلية، بالمركز الأول في منافسات بطولة الجمهورية بعد حصوله على ١٦ نقطة ليتصدر من خلالها المركز الأول وينتزع كأس بطولة الجمهورية مجددا، بعد أن فاز به في بطولة تكرار البنش السابقة.

اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»



ومن جهته، أكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية، على تقديره لمنطقة الإسماعيلية للقوة البدنية والتي تعد داعمًا قويًا للعبة في الجمهورية، ووجه التحية لكل الأبطال المشاركين في البطولة وللمدربين، وللجنة الحكم.



اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»



وأثنى رئيس الاتحاد على مدربي الأندية وأبطال الإسماعيلية أمثال الكابتن سيد سمير، وكابتن إبراهيم القرموطي، والكابتن محمود العدوى، وآية أحمد، وآية سويلم.

ومن جهته، أعرب الكابتن خالد البسيوني، رئيس منطقة الإسماعيلية للقوة البدنية، عن سعادته لحصول فريق الإسماعيلية على تلك البطولة والتي وصف أنها لم تكن بالسهلة وذلك نظرا لكثرة عدد المشاركين فيها والذى تجاوز ٣٥٠ لاعبا ولاعبة، يمثلون عدد من أندية ومراكز شباب المحافظات المصرية.





اختتام بطولة الإسماعيلية لـ«الاسكوات»



ووجه "البسيوني" الشكر لكافة أندية الإسماعيلية المشاركة في البطولة، ولإدارة نادي كهرباء الإسماعيلية والتي يقودها كل من الكابتن وليد خيري، ومحمد رفعت، كما وجه الشكر لكل مدربي القوة البدنية صانعى الأبطال، وهم البطل العالمي كابتن سيد سمير، ومحمود العدوي، و إبراهيم القرموطي، محمد الديزل، وإبراهيم هويدي، ومهاب حمودة، وسالم تايجر، وأحمد رشاد، لافتا إلى أن هؤلاء المدربين هم من تسببوا في تحقيق هذا الفوز، حيث حصل فريق الإسماعيلية على أكثر من ٦٠ ميدالية متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية، متمنيا المزيد من التوفيق وبخاصة للأبطال الذين سوف يشاركون في بطولة العالم والبطولة العربية والإفريقية.