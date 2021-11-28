مقترح برلماني بإنشاء لجان جامعية لإدارة ملف «تمكين المرأة»

تقدمت النائبة نسرين عمر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي لمجلس النواب، مدير إدارة الطلاب الوافدين والعلاقات الخارجية بجامعة المنصورة، بمقترح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبة خلاله بإنشاء لجنة جديدة في الجامعات المصرية تحت مسمى “لجنة القيادة النسائية” لدعم ملف تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، الذي يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنة الطفرة التي شهدها ملف تمكين المرأة في عهد الرئيس في كافة المحاور والامتيازات التى حصلت عليها في تاريخها من زعيم يثق في قدرتها.

وأوضحت النائبة أنها استلهمت هذا المقترح أثناء زيارتها لإحدى الجامعات الأمريكية لحضور فاعلية نسقتها رابطة تمكين المرأة بالجامعة، وخلالها اكتشفت وجود نشاط للرابطة في العديد من الجامعات الأمريكية بهدف تمكين المرأة، حيث يتم اختيار رئيس الرابطة ومشاركة عضوات هيئة تدريس وطالبات من المرحلتبن الأولى والثانية بالجامعة وخريجات لهن مكانة في المجتمع، ويدمج أصحاب الهمم معهن للدعم النفسى وتوطين الانتماء للمجتمع الذى يهتم بهم وبقدراتهم، لافتة إلى أن مسمى الرابطة فى الجامعات الأمريكية يختلف من برنامج إلى مجلس ولكن الأهداف واحدة.

وأضافت النائبة:"ولاهتمامي بنقل الخبرات المؤثرة فى بناء الجمهورية الجديدة، اقترح تعميم فكرة لجنة القيادة النسائية في الجامعات المصرية، بحيث تضم كل الكيانات النسوية لتصل إلى السيدات العاملات والإداريات".

وأوضحت النائبة أن دور هذه اللجنة سيتمثل في التدريب على مهارات التواصل والقيادة، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعية والتدريبية لكسب الدعم للمرأة فى المراكز القيادة من تجاه المرؤوسين، وذلك برفع كفاءتهن و عقد الندوات والمؤتمرات بهدف التوعية بالقضايا المجتمعية المتعددة، مثل الزواج المبكر، والختان، والعنف الأسري، والقضية السكانية، والمشاركة في وضع الحلول، ودعم سبل التواصل مع الرائدات الناجحات في تخصصات عدة في المجتمع، إلى جانب التعريف بعظيمات مصر في التاريخ القديم والحديث.

وأضافت أن إنشاء تلك اللجنة سيساهم فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بمحاورها الأربع، وزيادة الدخل القومى، لافتة إلى أن التمكين الاقتصادى للمرأة، وريادة الأعمال يساهم فى إمكانية النمو الاقتصادي للدولة، لاسيما وأن معظم النساء حول العالم تعتمد على قطاع العمل غير الرسمي مصدرًا للدخل، مضيفة:"لذا أتقدم بهذا المقترح لإنشاء اللجنة بالجامعات لتكون فتيات وسيدات مصر في المجتمع الجامعي نواة تنويرية لأجيال قادمة فى الوطن الحبيب".