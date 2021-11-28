استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأحد 28-11-2021

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، استقرارًا كبيرًا خلال فترة التعاملات اليوم الأحد، حيث بلغ سعر الدولار 15,73 بزيادة قرشين فقط عن المعدل قبل الإجازة الأسبوعية للبنوك.

ويهتم قطاع كببر من المتعاملين في السوق المصرفي بمتابعة معدلات السعر يوميا، خاصةً مع ارتباط أسعار صرف الدولار بأسعار تداول البورصة والعديد من السلع والخدمات والمنتجات، ومدى توفيره لرجال الأعمال والمستثمرين.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

في ذات السياق، استمر معدل السحب على العملات الأجنبية في الحدود الطبيعية مما ساعد على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة، وذلك نتيجة توفير البنك المركزي والبنوك الكميات المطلوبة من الدولار لتصريف احتياجات العملاء وخلق توازن بالسوق المصرفي بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ما سبق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضًا أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وكذلك، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

في النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.