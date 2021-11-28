الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل وأسعار حفل تامر حسنى باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تامر حسنى
تامر حسنى

يستعد النجم تامر حسنى، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء الأربعاء الموافق 8 ديسمبر المقبل، وذلك داخل استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويجري «تامر»، خلال الأيام القادمة، البروفات الخاصة بالحفل برفقة فرقته الموسيقية، والفرقة الاستعراضية، ويقدم تامر، خلال الحفل، باقة متنوعة من أروع أغنياته القديمة والحديثة التي قدمها خلال مشواره الفني من بينها: «مبطلناش إحساس، في جمال كده، عيش بشوقك، يا واحشني، صعبة، حلو المكان»، وغيرها.

كما يجهز تامر، لجمهوره مفاجآت ضخمة خلال الحفل الذى يضم العديد من الفقرات المميزة على المسرح والذى يتم تجهيزه من الآن لهذا الحدث الضخم، حيث توفر إدارة الجامعة تجربة شاملة تجمع بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية الرائعة، إذ يتميز تامر حسني بتقديمه تجربة متنوعة وشاملة على المسرح أشبه ما يكون بالتجارب العالمية.

تامر حسنى

ـأسعار تذاكر حفل تامر حسني بجامعة مصر

وقد طرحت إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التذاكر الخاصة بالحفل وانقسمت أسعارها إلى فئتين الأولى بمبلغ 300 جنيها، الثانية VIP بمبلغ 700 جنيها، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة «كامل العدد»، خاصة وأن شهدت التذاكر إقبالا جماهيريا مكثفا فور طرحها على الموقع الإلكتروني.

كما تم وضع عدة شروط لحضور الحفل هي:
- لا يسمح بدخول المواد المشتعلة (الألعاب النارية و الشماريخ وغيرها).
- يمنع اصطحاب الأطفال أقل من 10 أعوام.
- لا يسمح بدخول الاسبراي بجميع أنواعه.
- لا يسمح بدخول الليزر وكشافات الإضاءة بجميع أنواعها.
- ممنوع  اصطحاب الحيوانات إلى داخل الحفل بجميع أنواعها.
- غير مسموح بإعادة الدخول إلى الحفل إذا تم الخروج منه.
- ممنوع دخول المأكولات والمشروبات بجميع أنواعها. 
- غير مسموح بدخول الأسلحة الحادة بجميع أنواعها.
- الاستجابة لتفتيش جميع المتعلقات الشخصية قبل الدخول.

تامر حسني

وكان قد أحيا تامر حسني، حفلا ضخما، منتصف نوفمبر، على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة احتفال الجامعة بيوبيلها الفضي تحت شعار «25 عاماً من الريادة والنجاح»، وتم تكريمه خلال الحفل، من قِبل خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، والكاتب والإعلامي محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة.

حفل تامر حسني بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا النجم تامر حسني تفاصيل حفل تامر حسني بجامعة مصر أسعار حفل تامر حسني بجامعة مصر شروط حفل تامر حسنى داخل استاد جامعة مصر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8 ديسمبر

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