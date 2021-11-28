كريم قاسم: أعمل فيلم سينمائى مع هدى المفتى

أعرب الفنان كريم قاسم، عن بالغ سعادته لمنافسة الفيلم القصير "الحفرة" في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 ضمن قائمة الأفلام القصيرة، وهي المرة الأولى التي تحدث معه.

وأضاف "قاسم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن خوضه السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 بمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ولكن لم يتمكن من الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى، بناءً على رغبة شركة الإنتاج.

وأضاف الفنان كريم قاسم: "حاليًا أنا أعمل على فيلم سينمائي مع الفنانة هدى المفتي، واسمه المبدئي ليلة غير عادية، ومن إخراج المخرج الصاعد أحمد بيالي وإيهاب السرجيني، بجانب عدد كبير من الفنانيين لم يتم الاتفاق معهم حتى الآن".

تفاصيل الفيلم القصير “الحفرة”

يُجدر الإشارة إلى أن فيلم "الحفرة" يعتبر الفيلم من أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

وتعاون النجمان عمرو عابد وكريم قاسم للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام "الماجيك وإي.يو.سي، ليل خارجي"، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم الحفرة.

ويعرض لأول مرة الفيلم القصير «الحفرة» للمخرج عمرو عابد في أولى تجاربه الإخراجية، والمنتج كريم قاسم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمسابقة الأفلام القصيرة، ويقام خلال الفترة ما بين 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 انطلق مساء يوم 26 نوفمبر وتستمر فعالياته حتى يوم 5 ديسمبر بمشاركة أكثر من 100 فيلم من مختلف دول العالم.