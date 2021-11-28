الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى 8 دول إفريقية

نصحت السلطات الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى 8 دول في جنوب القارة الإفريقية بعد أن أعلن البيت الأبيض قيودًا جديدة على السفر لمواجهة سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.

ورفعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية توصيات السفر الخاصة بها إلى "المستوى الرابع: مرتفع جدًا" لجنوب إفريقيا وزيمبابوي وناميبيا وموزامبيق ومالاوي وليسوتو وإسواتيني وبوتسوانا.

فيما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إرشادات موازية بشأن "عدم السفر".

وكانت المراكز خفضت يوم الإثنين تحذير السفر إلى جنوب إفريقيا المتعلق بكورونا إلى "المستوى الأول: منخفض".

وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال 24 ساعة حتى الساعة 03:37 مساء بتوقيت نيويورك.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالوباء منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 48.2 مليون، وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 776 ألفًا و 396 حالة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد أدنى من متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، بواقع 0.2 % .