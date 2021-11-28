إجلاء 418 مسافرا من مطار مينسك ببلاروسيا إلى إقليم كردستان العراقى

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إجلاء 418 مسافرًا من مطارمينسك بدولة بيلاروسيا، إلى إقليم كردستان العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الخارجية ، أن "رحلة الإجلاء الاستثنائية للراغبين بالعودة طوعاً، تتجه الآن من مطار مينسك الى كردستان العراق وعلى متنها 418 مسافرًا".

وأعلنت الخارجية العراقية - في وقت سابق اليوم - عن رحلة لإجلاء 430 من العالقين في الحدود البيلاروسية، موضحة أنه جرى منح حتى الآن 120 جواز مرور للراغبين بالعودة طوعًا من المهاجرين، وأن الخارجية نسقت مساء اليوم، لرحلة استثنائيّة خامسة لإجلاء المهاجرين البالغ عددهم 430.

و على صعيد آخر، أعلنت العراق، أن نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا بلغت 30% من الفئة المستهدفة، وفيما أكدت أن البلاد مقبلة على موجة جديدة من الجائحة، أوضحت أنه لا يمكن مواجهتها إلا بتلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

وقال مدير الصحة العامة، رياض عبد الأمير، إن "إقبال الناس على اللقاح تراجع بعد تراجع معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا وكأنه ذهب الخطر"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن نعتقد أن المرض قد زال من المجتمع وانتفت الحاجة الى اللقاح لاسيما أن الجميع يرى أن الإصابات في البلدان المجاورة ودول أوروبا بدأت تتصاعد مجدداً". حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)

وأضاف لإن "نسبة تلقي اللقاح في العراق بلغت حوالي 30% من الفئة المستهدفة التي تبدأ من عمر 18 سنة فما فوق، وأقل من ذلك إذا شملنا الفئة 12 فما فوق"، لافتاً إلى أن "هدف الوزارة هو الوصول إلى 60% نهاية العام الحالي".

وتابع: "كما لا يمكن أن نعتقد أن المرض سيزول في الوقت القريب طالما أن طبيعة الوباء تتمثل في كونه موجات تتصاعد أحيانًا وتنزل أحيانًا، إضافة إلى أن مناعة المصابين وفعالية اللقاح في الجسم عندما تنخفضان سوف تبدأ الإصابات بالارتفاع"، داعيًا المواطنين إلى "الإسراع في تلقي اللقاح لا سيما أنها متوفرة".