الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية تتهم الغرب بالسعى لزعزعة بيلاروسيا داخليا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

 قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "الغرب سيساعد بيلاروسيا ليس بالاستثمارات، وإنما بالتدخل لزعزعة البلاد من الداخل".
 

وأضافت زاخاروفا - في بيان نشرته على صفحتها في التلجرام - "أن حدثا هاما وقع في فيينا مؤخرا، حيث ناقشت ألمانيا والنمسا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وزعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، كيفية تجهيز (إعادة بناء) بيلاروس، وهو إضفاء الطابع المؤسسي للتدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس، الدولة ذات السيادة"، منوهة بأن الاجتماع المذكور خلا من الصحفيين.


وتابعت: "ما من شك في أن الدول الأجنبية ستساعد البيلاروسيين ليس بالاستثمارات، ولكن من خلال زعزعة البلاد من الداخل، نحن نعلم ماهية هذه المساعدات"، بحسب ما نقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية الناطقة بالعربية.
 

وأضافت: "فكرة المشاركين في الاجتماع سهلة القراءة.. وهي لإقناع البيلاروسيين بالحكمة القديمة القائلة بأن الخارج سيساعدهم. وفي الوقت نفسه لإظهار أن تبديد المال على الديمقراطية ليس مؤسفا".
 

ولفتت زاخاروفا إلى أنه يمكن معرفة المساهمين ومقدار مساهمتهم في "الاستثمار بالمشروع المناهض لبيلاروسيا" من مصادر عديدة، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتخصيص 53 مليون يورو لـ "شعب بيلاروسيا"، وألمانيا 21 مليونا لـ "تنمية المجتمع المدني" في بيلاروسيا.
 

وأشارت إلى الوعود الغربية بتقديم مساعدات مالية ومساعدات أخرى من بولندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وهولندا والتشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.
 

يذكر أن يوم الإثنين الماضي، عقد ما يسمى بالمؤتمر الدولي حول بيلاروسيا الذي نظمته وزارة الخارجية النمساوية بشكل افتراضي. وخلف الأبواب المغلقة وبعيدا عن الصحافة، ناقش وزير الخارجية النمساوي مايكل لينهارت، والمستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج، والمرشحة الرئاسية البيلاروسية السابقة سفيتلانا تيخانوفسكايا، الوضع السياسي الداخلي في بيلاروس مع ممثلين أوروبيين آخرين عبر الإنترنت.


وأجرت بيلاروسيا في 9 أغسطس من العام الماضي الانتخابات الرئاسية، فاز فيها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، أمام منافسته ممثلة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا ، التي لم تعترف بنتائج الانتخابات، لتبدأ بعدها موجة الاحتجاجات في معظم أنحاء البلاد، ترأستها المعارضة البيلاروسية.

الاتحاد الانتخابات لقاء التدخل مؤتمر الولايات المتحدة روسيا عرف عقد بيان احتجاجات اليوم وزارة المانيا هولندا صحفي

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