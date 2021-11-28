دور مؤسسات المجتمع المدنى فى إثراء الحياة الثقافية بمركز الحرية للإبداع

بالتعاون مع اتحاد كتاب مصر فرع الإسكندرية، تتستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في إثراء الحياة الثقافية في مصر والعالم العربي"، ويشارك في اللقاء كل من الشعراء: علاء عبد الهادي، مختار عيسي، زينهم البدوي، السيد حسن، ويدير الندوة الكاتبة منى منصور.

هذا ويتناول اللقاء الحديث حول ما يمكن أن تقدمه مؤسسات المجتمع المدني، وكيف تساهم في توعية المجتمع إلى جانب تحسين حالة الفرد، ودور مؤسسات المجتمع المدني في خلق حوار ثقافي بين أطياف المجتمع والعمل على حماية التنوع الثقافي.

كما يتطرق اللقاء إلى كيفية العمل على تطوير كل جانب من جوانب التنمية الثقافية، والعمل على تقوية العلاقة بين المواطن والسلطة وعلى خلق مجتمع مدنى متقدم والتواصل فى عملية التطوير.

ــ حوار الفنون في رحاب قبة الغوري

في سياق متصل، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري، بشارع الأزهر، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل جديد بعنوان "حوار الفنون"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، والحفل رؤية وإخراج للفنان انتصار عبدالفتاح.

هذا ويشارك في الحفل، فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية، بالاشتراك مع فرقة بيب باند، في حوار فني، وفي إطار مشروع شخصية مصر التراثية والحفاظ علي الهوية المصرية، في حوار فني يؤكد على ثراء وتفرد الشخصية المصرية، في تناغم بين فرق الطبول النوبية والآلات الشعبية وفرقة بيب باند، حيث تقدم الفرق مجموعة من الأغاني والمواويل المصرية من الفلكلور المصري.

يذكر أن فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية٬ تأسست عام 1990 علي يد الفنان انتصار عبد الفتاح والذي يقول عن هذه التجربة: هناك في الأفق البعيد بدأت رحلتي باحثا في خريطة العالم عن أسرار الثقافات ومعانيها والترحال عبر أبوابها بحثا عن الإنسان والوطن. ورحلة البحث عن الشخصية المصرية التراثية بأقاليم مصر المختلفة ومن خلال نهر النيل للتأكيد على تفرد الشخصية المصرية بعمقها الثقافي والحضاري.

ــ أمسية لشعر العامية المصرية في بيت الست وسيلة

يقيم بيت الشعر العربي ــ ببيت الست وسيلة ــ بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، من السابعة وحتي التاسعة مساء اليوم، ليلة شعرية جديدة، حيث تقام، أمسية لشعر العامية المصرية، والتي يشارك فيها كل من الشعراء: مجدي سعيد، سعيد شحاتة، سيدة فاروق الأسيوطي ودعاء فتوح.

