الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دور مؤسسات المجتمع المدنى فى إثراء الحياة الثقافية بمركز الحرية للإبداع

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية

بالتعاون مع اتحاد كتاب مصر فرع الإسكندرية، تتستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في إثراء الحياة الثقافية في مصر والعالم العربي"، ويشارك في اللقاء كل من الشعراء: علاء عبد الهادي، مختار عيسي، زينهم البدوي، السيد حسن، ويدير الندوة الكاتبة منى منصور.

 

هذا ويتناول اللقاء الحديث حول ما يمكن أن تقدمه مؤسسات المجتمع المدني، وكيف تساهم في توعية المجتمع إلى جانب تحسين حالة الفرد، ودور مؤسسات المجتمع المدني في خلق حوار ثقافي بين أطياف المجتمع والعمل على حماية التنوع الثقافي.

 كما يتطرق اللقاء إلى كيفية العمل على تطوير كل جانب من جوانب التنمية الثقافية، والعمل على تقوية العلاقة بين المواطن والسلطة وعلى خلق مجتمع مدنى متقدم والتواصل فى عملية التطوير.

 

ــ حوار الفنون في رحاب قبة الغوري
في سياق متصل، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري، بشارع الأزهر، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل جديد بعنوان "حوار الفنون"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، والحفل رؤية وإخراج للفنان انتصار عبدالفتاح.

 

هذا ويشارك في الحفل، فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية، بالاشتراك مع فرقة بيب باند، في حوار فني، وفي إطار مشروع شخصية مصر التراثية والحفاظ علي الهوية المصرية، في حوار فني يؤكد على ثراء وتفرد الشخصية المصرية، في تناغم بين فرق الطبول النوبية والآلات الشعبية وفرقة بيب باند، حيث تقدم الفرق مجموعة من الأغاني والمواويل المصرية من الفلكلور المصري.

 

يذكر أن فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية٬ تأسست عام 1990 علي يد الفنان انتصار عبد الفتاح والذي يقول عن هذه التجربة: هناك في الأفق البعيد بدأت رحلتي باحثا في خريطة العالم عن أسرار الثقافات ومعانيها والترحال عبر أبوابها بحثا عن الإنسان والوطن. ورحلة البحث عن الشخصية المصرية التراثية بأقاليم مصر المختلفة ومن خلال نهر النيل للتأكيد على تفرد الشخصية المصرية بعمقها الثقافي والحضاري.

 

ــ أمسية لشعر العامية المصرية في بيت الست وسيلة
يقيم بيت الشعر العربي ــ ببيت الست وسيلة ــ بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، من السابعة وحتي التاسعة مساء اليوم، ليلة شعرية جديدة، حيث تقام، أمسية لشعر العامية المصرية، والتي يشارك فيها كل من الشعراء: مجدي سعيد، سعيد شحاتة، سيدة فاروق الأسيوطي ودعاء فتوح.
 

مؤسسات المجتمع المدني إثراء الحياة الثقافية مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية اتحاد كتاب مصر بالإسكندرية مصر والعالم العربي

مواد متعلقة

افتتاح معرض «وضع ثابت» للفنانة أشجان الصافى بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

دور مؤسسات المجتمع المدنى فى إثراء الحياة الثقافية بمركز الحرية للإبداع

كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يرجح احتمالية وجود متغير «أوميكرون» فى بلاده

إجلاء 418 مسافرا من مطار مينسك ببلاروسيا إلى إقليم كردستان العراقى

السفير الروسى لدى واشنطن: بوادر إيجابية فى العلاقات مع أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صور

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: زيارة رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمي في عيد الأنوار استفزاز لمشاعر المسلمين

هاآرتس: احتفال رئيس إسرائيل بعيد الأنوار في الحرم الإبراهيمي شرعنة رسمية للظلم

الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير خارجية الأردن