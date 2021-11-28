الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث منيا القمح تضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، من ضبط تشكيل عصابى مكون من ٤ عاطلين، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة "الأستروكس، البانجو"، وبحوزتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامى، فى إطار جهود المركز فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منياالقمح العميد وليد العطار ، يفيد ورود معلومات لمباحث المركز بقيام مجموعة من العاطلين مقيمين بدائرة المركز بترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

 

وعلى الفور أنتقل فريق من المباحث الجنائية بالمركز برئاسة الرائد أحمد الخولي رئيس المباحث، ومعاونيه، نقيب أحمد عطية، نقيب أبراهيم عبد الغني، نقيب لطفي عاطف، نقيب مصطفي سلامة، نقيب محمد عماد،

 

وتمكنوا من ضبط "رجب. م. م. ي" ٢٢ سنه عاطل مقيم كفر الشيخ خليفة " محمود. م. س. م" ٢٠ سنه عاطل مقيم قرية ميت بشار و" علي. م. ع. خ. أ"  ٢١ سنه عاطل مقيم قرية المعالي" محمد. أ. خ. ع" ٢٢ سنه عاطل مقيم كفر الشيخ خليفة.

 

جمعيهم  دائرة المركز، متخذين علي رأس إحدى الأراضي الزراعية لقرية كفر الشيخ خليفة مسرحا لترويج تجارتهم الغير مشروعة وبحوزتهم 2 سلاح ناري "بندقية خرطوش"و ٥ طلقات من ذات العيار " بندقية آلي " ٢٥طلقة آلية، وكمية كبيرة من مخدر نبات البانجو ، ومخدر الأستروكس، ومبلغ مالي كبير ، وهواتف محمول.

 

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم رقم ٤٠٦٨٦ لسنة ٢٠٢١ جنح منيا القمح.

مركز شرطة منيا القمح
مركز شرطة منيا القمح
تشكيل عصابي الأسلحة النارية مركز شرطة المباحث الجنائية الخولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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