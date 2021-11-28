الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المنشآت الفندقية: اختبار السفر للقادمين بالمطارات يخضع للطب الوقائى

مسحة فيروس كورونا
مسحة فيروس كورونا

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل عن أنه قد تقرر إلغاء الاختبار السريع بالمطارات لفحص فيروس كورونا بالحجر الصحي بالمطارات المختلفة من القادمين من دول الهند وبنجلادش وباكستان وبوتان وسيرلاتيكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى دول ميانمار ونيبال.

 

واشار منشور غرفة المنشآت الفندقية إلى أنه سيتم تطبيق الفحص السريع لفيروس كورونا بالمطارات على القادمين من هذه الدول في حالة الطوارئ أو القادمين منها والمشاركين في التجمعات الحاشدة ويتم تقديم اختبار السفر وفقا لشروط الصحية لدول السفر ويأتي ذلك وفقا لتعليمات الجديدة لقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان.

 

يشار إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قد قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذى أطلق عليه "أوميكرون"، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

 

 ومن المقرر استهداف عدد من الدول  بقائمة من الاجراءات، وتتضمن تلك الدول: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني، حيث من المقرر للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة ( ترانزيت ) ويمثل قدومهم إلى مطار القاهرة ( ترانزيت ) فى طريقهم إلى دول اخرى، حيث سيتم اجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع،  وحال ظهور أى حالة ايجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.

غرفة المنشأت الفندقية المطارات الاختبار السريع فيروس كورونا الحجر الصحي الفحص السريع لفيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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