الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء أول عملية توسيع متعدد للشرايين التاجية للقلب بمستشفى السويس العام

عملية توسيع متعدد
عملية توسيع متعدد للشرايين التاجية للقلب

أجرت وحدة القسطرة بمستشفى السويس العام أول حالة توسيع متعدد للشرايين التاجية عن طريق اليد لمواطن يبلغ ٥٢ عامًا مدخن، وذلك باستخدام تقنية المنظار من داخل الشريان (Ivus)، بعدما كان يعاني المريض من ذبحات صدرية متكررة، مما استلزم دخوله عدة مرات عدد من المستشفيات.

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عملية توسيع متعدد للشرايين التاجية للقلب

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إنه قد تم إجراء هذه الحالة بالمجان دون تحميل المواطن أي تكلفة مالية، وقد جاء هذا على هامش قيام الوحدة بتنفيذ إحدى عشر عملية قسطرة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد محمد نوح، مدير إدارة المستشفيات و المشرف العام على مستشفى السويس العام.

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عملية توسيع متعدد للشرايين التاجية للقلب

جدير بالذكر بأن Ivus   يساعد على تقييم حالة الشريان من الداخل ومدى التكلس الداخلي، وكذلك يساعد على دقة تحديد مقاس الدعامات ويؤكد على تركيبها بطريقة صحيحة، مما يقلل فرصة حدوث المضاعفات، ويضمن جودة الدعامات على المدى البعيد، علمًا بأن وحدة القسطرة بمستشفى السويس العام هي المكان الوحيد الذي يقدم هذه الخدمة داخل المحافظة.

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عملية توسيع متعدد للشرايين التاجية للقلب

وقد شارك من الفريق الطبي الدكتور أحمد شبل استشاري القلب ومدير الوحدة، والأستاذة الدكتورة نرين عكاشة أستاذ القلب بجامعة عين شمس، والدكتور عبد الله سعد أخصائي القلب، وأحمد بديع أخصائي الأشعة. 

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عملية توسيع متعدد للشرايين التاجية للقلب

وكان محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر قد افتتح منتصف سبتمبر الماضي وحدة القسطرة التداخلية لأمراض القلب والمخ والأطراف بمستشفى السويس العام.

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عملية توسيع متعدد للشرايين التاجية للقلب

ووجه المحافظ الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لدعمها لمنظومة الصحة بالسويس وتدعيم وحدة القسطرة بالمستلزمات الطبية وطاقم طبي مدرب على أعلى مستوى من المهنية.

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عملية توسيع متعدد للشرايين التاجية للقلب
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عملية توسيع متعدد للشرايين التاجية للقلب
قدم مستوى وزارة الصحة القلب مستشفى السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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