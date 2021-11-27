السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون: يجب اتخاذ إجراءات هادفة ومتناسبة لمواجهة متحور أوميكرون

جونسون
جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة يجب أن تتخذ إجراءات هادفة ومتناسبة في الوقت الحالي، وسط مخاوف بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد المعروف باسم "أوميكرون".
وأضاف جونسون - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أنه "يجب أن أؤكد على أنه مع وجود متحور جديد، فإن هناك العديد من الأشياء التي لا يمكننا معرفتها في هذه المرحلة المبكرة"، مشيرة إلى أنه يبدو أن متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة جدا ويمكن أن ينتشر بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم مرتين.
وأعلن جونسون اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل منع تفشي المتحور الجديد ومنها أنه لن يتم منع الأشخاص من السفر إلا أنه سيتم مطالبة الذين دخلوا المملكة المتحدة بإجراء اختبار للكشف عن الفيروس في نهاية اليوم الثاني من وصوله، بالإضافة إلى العزل الذاتي حتى تثبت سلبية النتيجة.
وأشار جونسون إلى أنه سيتم تعزيز حملة تلقي الجرعة المعززة من الفيروس في محاولة لحصول أكبر عدد من الأشخاص على هذه الجرعة، قائلا: "لا يمكننا بعد معرفة مدى فعالية اللقاحات ضد أوميكرون.. إلا أننا لدينا أسبابا جيدة للاعتقاد بأنها ستوفر على الأقل قدرا من الحماية.. وفي حال تلقي الجرعة المعززة، فإنه من المحتمل أن تكون الاستجابة أقوى.. لذا فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يحصل الأشخاص على جرعاتهم وعلى الجرعات المعززة في أسرع وقت ممكن".
وأوضح جونسون أنه سيتم مراجعة الإجراءات الجديدة في غضون ثلاثة أسابيع.

لندن المملكة المتحدة متحور أوميكرون جونسون

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وائل لطفي

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