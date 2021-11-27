روسيا.. انتشال 5 جثث لضحايا حادث منجم الفحم في سيبيريا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، اكتشاف 5 جثث جديدة لضحايا سقطوا جراء حادث منجم الفحم "ليستفياجنايا" في منطقة سيبيريا وسط روسيا.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "عثر عناصر الإنقاذ خلال عمليات الإنقاذ في منجم ليستفياجنايا على جثث 5 من عمال المنجم القتلى، وتم انتشال الجثث إلى سطح الأرض"، ما يرفع عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 11 جثة.

وكانت السلطات الروسية، أعلنت أول أمس الخميس، عن مقتل 52 شخصا، بينهم 6 عناصر إنقاذ، جراء حادث في منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيمروفو في منطقة سيبيريا.

وقال نائب المدعي العام الروسي، دميتري ديميشين، إن الحادث نجم عن انفجار للميثان تسببت فيه شرارة وأدى إلى ضربة ديناميكية أصاب عمال المنجم.

وكان في المنجم خلال وقوع الحادث 285 شخصا، وتمكن رجال الإنقاذ من مرافقة معظم هؤلاء العمال لإخراجهم إلى سطح الأرض، ثم توجهوا لإخراج الباقين إلا أنه بعد فترة تم استدعاؤهم بسبب خطر وقوع انفجار.

وكان مسؤولون في هيئات الطوارئ وإدارة دائرة بيلوفسكي في المقاطعة حينها، إن "المعلومات الأولية تفيد بأنه لا يوجد أحد على قيد الحياة في المنجم، ولقي 52 شخصا مصرعهم بينهم 6 عناصر الإنقاذ".

وقال متحدث عن إدارة دائرة بيلوفسكي: إن "الضحايا اختنقوا بغاز أول أكسيد الكربون".