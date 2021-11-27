وزيرة التضامن تشارك غدًا فى إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

تشارك نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدا الأحد، فى إطلاق (الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة- تأهيل)، ضمن المبادرات المجتمعية التي تسعى لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك في إطار تعزيز الجهود الخاصة بتمكين ودمج كافة الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكدت الوزارة، أن الحدث يأتي تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للإعاقة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، انه تم دعم 117,500 من الأطفال ذوي الإعاقة تحت سن 18 سنة والملتحقين بالتعليم بدعم نقدي قيمته 530 مليون جنيه سنوياً، والتحقق من دمجهم بالتعليم الدامج أو بتعليم في المدارس الفكرية، بالإضافة إلى دعم 34,000 طالب بالتعليم المجتمعي الذي يضمن الوفاء بحق التعليم للأطفال في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات المدرسية واعادة الحاق من تسربوا أو تخطوا السن المدرسي بمدارس المجتمع، ودعم 128,500 من طلاب التعليم الفني والطلاب الأيتام، علاوة دعم حوالي 98,000 طالب من ذوي الإعاقة ومساندتهم لاستكمال تعليمهم.

وأكد بنك ناصر الاجتماعي، انه في إطار توجيهات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، إنه يتم دعم ذوي الإعاقة من خلال صندوق عطاء لدمجهم في المجتمع بهدف تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم، وتحقيق الاستقلالية لهم وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى تحقيق الدمج التعليمي والمجتمعي لهم.