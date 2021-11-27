راندا عبد السلام تتألق بإطلالة جريئة ومثيرة في «القاهرة السينمائي» (صور)

ظهرت الفنانة ندى أكرم، إطلالة جرئية في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي، المقام بدار الاوبرا المصرية في الفترة من 26 نوفمبر حتى الخامس من ديسمبر.

وظهرت الفنانة ندى أكرم على السجادة الحمراء بفستان أسود مع شال أحمر، بالإضافة إلى مكياج قوي، وشعر كيرلي.

راندا عبد السلام.. بفستان أزرق بثاني أيام القاهرة السينمائي

راندا عبد السلام

وارتدت الفنانة الشابة راندا عبد السلام، فستانا أزرقا قصير من خامة الستان، منسقة معه مكياجًا هادئ، زاد من بريق الإطلالة.

ندى أكرم

تفاصيل اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43

وانطلقت اليوم فعاليات ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، المقام في دار الأوبرا المصرية في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2021، التي تشهد عرض نحو 19 فيلمًا سينمائيًا على مدار اليوم، من مختلف البلدان العربية.

وشملت عروض المسرح الكبير فيلم «المسابقة الرسمية» إسبانيا والأرجنتين مدته 114 دقيقة تعقبه مناقشة والذي تم عرضه في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

فيما عرض الساعة 3:30 فيلم «كيارا» إيطاليا وفرنسا مدته 121 دقيقة، فيما عرض الساعة 6:30 فيلم «بنات عبد الرحمن» الأردن مدته 118 دقيقة جالا تعقبه مناقشة مع المخرج زيد أبو حمدان.

ومن المقرر أن يعرض الساعة 9:30 فيلم «قودي سيارتي» أنتاج دولة اليابان مدته 179 دقيقة، بالإضافة إلى عرض الساعة 8:30 فيلم «أمي الصغيرة» فرنسا مدته 72 دقيقة.