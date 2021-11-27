السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صدقي صخر: «الحفرة» عمل متكامل يبحث في النفس البشرية

صدقي صخر
صدقي صخر

كشف الفنان صدقي صخر عن تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير "الحفرة"، وهو أول فيلم من إخراج الفنان عمرو عابد والذي ينافس ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 التي انطلقت أمس، ومن المقرر عرض الفيلم غدًا بالمسرح الصغير في تمام الساعة السادسة مساءً. 

وقال «صخر»، في تصريح لـ«الدستور»، إنه  يجسد شخصية أخ من ضمن شخصيتين في الفيلم الذي يتناول قصة أخين أحدهما يلعب دور ممثل، وعن تفاصيل الشخصية، أوضح أنه سعيد بتلك الشخصية المليئة بالتفاصيل ولها كادرات معينة، مشيرًا إلى أن الفيلم حالة خاصة تبحث في النفس البشرية بكل تفاصيلها المختلفة وصراعاتها الداخلية، مشيرًا إلى أن الفيلم بالنسبة له حالة خاصة ومختلفة، لأنها أول تجربة لصديقيه عمرو عابد وكريم قاسم. 

وأشار إلى أنه حضر للفيلم والشخصية التي يلعبها لمدة شهرين حتى توحد مع الشخصية تمامًا ودرسها حتى ألم بكل تفاصيلها الفنية والنفسية، مؤكدًا أن هناك العديد من الصعوبات التي واجهها أثناء العمل، خاصة مع انتشار فيروس كورونا. 

وعن اسم الفيلم وما يعبر عنه قال إن «الحفرة» تعبر عمق النفس البشرية. 

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

الفنان صدقي صخر صدقي صخر الحفرة فيلم الحفرة مهرجان القاهرة السينمائى

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وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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