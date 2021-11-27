بريطانيا تضم 4 دول أفريقية لقائمة «حظر سفر»

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت ضمّ 4 دول أفريقية إلى قائمة حظر السفر لبريطانيا، وهي أنجولا وموزمبيق ومالاوي وزامبيا، وذلك بداية من فجر غد الأحد.

وقال جاويد - في تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- "لقد تحركنا سريعا وبالفعل يعزل الأفراد المصابون بسلالة أوميكرون الجديدة أنفسهم، بينما يجري ترصد من تواصل معهم".

وأكد جاويد أن السلطات البريطانية ستبذل ما بوسعها لحماية المواطنين ضد التهديد الجديد، موضحا أن ذلك هو سبب رفع سعة إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد في المجتمعات المتأثرة، وفرض حظر سفر من وإلى 4 دول جديدة وهي مالاوي وموزمبيق وزامبيا وأنجولا.

وشدد جاويد على أن الحكومة البريطانية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات إذا تطلب الأمر، محذرا من أن ظهور السلالة الجديدة هي "تذكير قاس بأننا لم نخرج بعد من الجائحة".

من جانبها، استنكرت حكومة جنوب إفريقيا اليوم السبت ما وصفته بالـ"العقاب" الذي تتلقاه من دول العالم لرصدها واكتشافها سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشددة على أن "التميز العلمي ينبغي الاحتفاء به وليس عقابه".

وقال وزير العلاقات الدولية ناليدي باندور -في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية لجنوب إفريقيا- إن دول العالم سارعت لفرض حظر سفر من دول جنوب القارة الإفريقية، مضيفا أنه "رغم احترامنا لحق هذه الدول باتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لحماية شعوبها، نحتاج أن نتذكر أن (مواجهة) الجائحة يحتاج إلى التعاون ومشاركة الخبرات".

وأوضح باندور: "قلقنا الرئيسي هو ما تتسبب فيه تلك القيود من ضرر للعائلات وصناعة السفر والسياحة وقطاع الأعمال"، مضيفا أن جنوب إفريقيا بدأت بالفعل في التشاور مع البلدان التي حظرت السفر منها وإليها في محاولة لإقناعهم بإعادة دراسة قراراتهم.