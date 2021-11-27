رشوان توفيق ليس أول ضحية لجحود الأبناء.. ماجدة الصباحي سبقته بأعوام

كشف الفنان الكبير رشوان توفيق لأول مرة، تفاصيل أكبر مأساة يعيشها حالياً بعدما وصلت بعض المشكلات بينه وبين ابنته وزوجها وحفيده إلى ساحات القضاء.

الفنان الكبير رشوان توفيق قال في تصريحات صحفية إنه يعيش حالياً مأساة كبرى لا تقل في تأثيرها على وفاة ابنه الوحيد توفيق، بعدما رفع زوج ابنته وحفيده قضايا ضده، بعد التأثير على ابنته الصغرى لتصل الأمور إلى ما لم يكن يرغب به، على حد تعبيره.

مات ابنه الوحيد «توفيق» وبدأ بعد وفاته مأساة والده

وأكد رشوان توفيق، إنه عاش حياته كلها لابنه الراحل توفيق وابنتيه هبة وآية ولزوجته الراحلة قائلاً: «عشت حياتي كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتي الراحلة وهي اللي كانت تمنحني المصروف، وشالتني في حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمي سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضي، وقدمت لأبنائي كل شيء».

حفيدته من ابنه السبب وراء قضايا ابنته ضده

وتابع الفنان الكبير رشوان توفيق: «بعد وفاة أبني توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسي وعشت لأولادي، لكن بعد وفاة زوجتي الحاجة، ومؤخراً فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتي وحفيدي عليا، بعد التأثير على ابنتي بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أننى لم أحرمهم من شيء طوال حياتي وفترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها في حياتي على الإطلاق»، ربما يكون ذلك بسبب اهتمامه بحفيدته اليتيمة

وأشار الفنان الكبير بحزن قائلاً: «بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمري، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتي آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا علي، وأدعو لها بالصحة والهداية».

غادة عادل ترفع قضية حجر على أمها

وأضافت غادة خلال لقائها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc، أن المستأجر زور في الأوراق، وجعل الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي تمضي على أوراق تثبت له الحق في تأجير المكان من الباطن، ولمدة 15 عاما بالرغم من أن المدة المتفق عليها كانت عامين وقالت نافع: «المستأجر مضي أمي علي ورقة تثبت بها أنها تدين له بـ 15 مليون جنيه».

وتابعت غادة: «المحامي الخاص بهم قال إن الحل الوحيد الذي أمامنا هو قضية الحجر التي رفعتها كي أضمن عدم دخول والدتي السجن بتهمة النصب بمبلغ قدره 15 مليون جنيه».

وأكدت غادة قائلة وأنا كنت رافضة في البداية، ولكن ماما هي اللي أصرت أن أرفع القضية من أجل ألا تضيع ممتلكاتنا وتذهب لغيرنا.