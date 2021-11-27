السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعفاء المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما

حمدوك
حمدوك

قرر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، إعفاء المدير العام لقوات الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن القرار جاء عملًا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء الانتقالي رقم "104" ورقم 81 لسنة 2021، وعملًا بأحكام المادة 15 من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م.

وتقرر إعفاء الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم الإمام من وظيفة مدير عام قوات الشرطة، وإعفاء الفريق شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم علي من وظيفة نائب مدير عام قوات الشرطة.

وشمل القرارات أيضًا تعيين الفريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، وتعيين اللواء مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً لقوات الشرطة.

الشرطة السودانية السودان رئيس الوزراء السوداني إقالة المجلس السيادى الانتقالى

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