محافظ بورسعيد: 377 مليار جنيه استثمارات في المحافظة خلال 7 سنوات

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة استحوذت على الصدارة من حيث الاستثمارات الحكومية بإجمالي 377 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الماضية، على الرغم من محدودية مساحة المحافظة والتي تبلغ 1345 كيلو متر مربع، وتأتي هذه الصدارة بفضل الفرص الاستثمارية بالمحافظة، ففي شرق بورسعيد تضم مدينة سلام مصر وأكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط، وكذلك أكبر منطقة صناعية وأكبر منطقة لوجستية على مساحة 30 كيلو متر مربع، وفي غرب القاهرة تضم ميناء أخر يحتوي على محطة حاويات وأنشطة متعددة، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر، عقد اليوم السبت، بمقر محافظة بورسعيد، للترويج لقيد الشركات بالبورصة، بعنوان «البورصة للتنمية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، شارك به الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس الشيوخ.

كما شارك في المؤتمر عددًا كبيرًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات ومدن القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بجانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية والإدارات الفنية وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.

وقال "الغضبان"، خلال كلمته الافتتاحية، إن الهدف من المؤتمر تحفيز القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من البورصة كآلية للتمويل والتوسع، والتوعية بدورها في الاقتصاد القومي، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادة محافظة بورسعيد قاطرة التنمية في مصر، من خلال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها بالمحافظة.

وعقب إلقاء كلمته، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "بورسعيد تستحق"، يحكي الإنجازات التي تمت بالمحافظة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرزها مشروع حقل ظهر وميناء شرق بورسعيد وما تحتويه من منطقة صناعية ومزارع سمكية، علاوة على إنشاء أنفاق بورسعيد، ومنطقة صناعية بجنوب بورسعيد والتي تضم عدة مصانع متقدمة منها مصنع لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية، وجاري افتتاح 5 مصانع باستثمارات 4.5 مليار جنيه وهي مصانع لإنتاج إطارات السيارات وزيت الطعام وتعبئة وتصنيع الأسماك-يضاهي كبرى المصانع العالمية بطاقة 100 طن يومياً تصدر للأسواق المحلية والأوروبية- مصنع لأواني الطهي باستثمارات مصرية وشراكة أجنبية.



كما عرض المشروع الإنجازات التي تمت بمحافظة بورسعيد بقطاعي الإسكان، حيث تم إنشاء 450 ألف وحدة سكنية أدت إلى القضاء على العشوائيات بالإضافة إلى إنشاء أسواق تجارية متطورة، وبقطاع الصحة حيث تم تطبيق منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، علاوة على إنشاء مشروعات بقطاعي التعليم والسياحة مثل إنشاء مدرسة يابانية ومدينة سياحية متكاملة باستثمارات 3.5 مليار جنيه ومنتجع سياحي متكامل يضم مناطق سكنية فاخرة ومناطق تجارية وأول فندق 5 نجوم بالمحافظة.