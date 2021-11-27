السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«الغضبان»: بورسعيد تضم أكبر محطة تداول حاويات على مستوى الشرق الأوسط

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

بدأ، منذ قليل، فعاليات اليوم الأول لمؤتمر البورصة للتنمية تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور كل من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومحافظي دمياط والشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وعدد من ممثلي جمعية رجال الأعمال.

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن هناك فرصا استثمارية واعدة بمنطقة شرق بورسعيد خاصة الميناء المحوري الذي تحول لأكبر محطة حاويات على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف الغضبان خلال المؤتمر الذي يعقد الآن أنه يوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حول بورسعيد لقاطرة تنمية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص قطع شوطا كبيرا جدا دون الدخول في سوق الأوراق المالية مش دا على استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة القيد بالبورصة ضمن سلسلة من اللقاءات في مختلف محافظات الجمهورية.

أوضح محافظ بورسعيد أنه داعم رئيسي للاستثمار في البورصة سواء على مستوى القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة أو على مستوى الاستثمار مباشرة بغرض فتح قنوات استثمارية جديدة ضمن الأوعية الادخارية المختلفة.

ألمح الغضبان خلال المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين ان بداية المحفزات  الاستثمارية البورصة ستكون من محافظة بورسعيد، مرورا بالمحافظات الأخرى المزمع عقد لقاءات مشابهة فيها خلال المرحلة المقبلة قائلا ان بورسعيد تعد أول محافظة خالية من العشوائيات خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بورسعيد الغضبان البورصة مؤتمر البورصة رئيس الوزراء

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