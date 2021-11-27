السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القباج توجه ببحث شكاوى «تكافل وكرامة» في قرى «حياة كريمة»

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، القائمين على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بالتواجد في قرى حياة  كريمة لبحث شكاوى عدد من الأهالى من توقف بطاقات «تكافل» والرد على مقدمي الشكوى استنادًا على البيانات المرقمنة على قواعد البيانات، استجابة لتساؤلات الأسر التي توافدت على الحملة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على إتاحة المعلومات للمواطن وحقه فى معرفة سبب توقف دعمه النقدي وأيضا في التقدم بتظلم ليشعر المواطن بأن هناك من ينظر فى شكواه باهتمام ويرد على مظلمته إن كان بالفعل مستحقا.

وأشارت الوزارة إلى أنه  تم الانتهاء من المرحلة الأولى لحملة «بالوعي مصر بتتغير» التي شملت 4 محافظات هى بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

وتستهدف الحملة وفقا لما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كما ستركز الحملة على نشر الوعي وتحفيز الخدمات بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى في الوقت الحالي وتشمل الزيادة السكانية والزواج المبكر وزواج الأقارب وتنمية الطفولة المبكرة بالحضانات دون سن الأربع سنوات والتمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة برنامج فرصة، هذا بالاضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إطلاق قوافل للرمد والعظام في محافظة المنيا، ضمن حملة «بالوعي مصر بتتغير»، موضحة أنه تم توفير خدمة منصة التواصل التفاعلي 1442، حيث يكتب المواطن كلمة "منيا" ويرسلها على الرقم لتظهر أماكن الحملة في المحافظة ويتم توفير الاتوبيسات لنقل المواطنين للاستفادة من خدمات الحملة.

 

وزيرة التضامن محافظة المنيا وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن تكافل وكرامة الزواج المبكر المبادرة الرئاسية التضامن الاجتماعي

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مسرح لكل قرية

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