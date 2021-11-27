السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«طبول» النوبية و«بيب باند» في احتفالية «حوار فنون» بقبة الغوري

فرقة طبول النوبية
فرقة طبول النوبية

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري التابع للصندوق التنمية الثقافية احتفالية "حوار فنون" لفرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية بالاشتراك مع فرقة "بيب باند" بالتعاون مع مؤسسة حوار للفنون، وذلك في الساعة الـ8 مساء غدا الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري .

ويأتي الحفل في إطار مشروع شخصية مصر التراثية والحفاظ على الهوية المصرية، في حوار فني يؤكد على ثراء وتفرد الشخصية المصرية، في تناغم بين فرق الطبول النوبية والآلات الشعبية وفرقة بيب باوند ، حيث تقدم الفرق مجموعة من الأغاني والمواويل المصرية من الفلكلور المصري.

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

مركز ابداع قبة الغوري صندوق التنمية الثقافية أحتفالية حوار فنون فرقة الطبول النوبية والالات الشعبية فرقة بيب باند مؤسسة حوار للفنون

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وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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