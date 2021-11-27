«أوميركون» يحتجز خالد عليش وزوجته بجنوب إفريقيا

علق الفنان خالد عليش للمرة الأولى على وجوده في جنوب إفريقيا لقضاء شهر العسل بعد زواجه قبل أيام في حفل زفاف احتل صدارة مواقع التواصل الاجتماعي بالتوازي مع انتشار متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا.

ونشر "عليش" التفاصيل الكاملة لاحتجازه بجنوب إفريقيا من خلال خاصية “استوري” عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وقال: “إحنا لسة في جنوب إفريقيا.. وبريطانيا واليابان وقفت الطيران بسبب كورونا، ولكن إحنا بخير، ونبحث عن رحلة طيران في أسرع وقت.. كان المفروض إننا نغادر جنوب إفريقيا ونتجه إلي دبي ولكن الرحلة اتلغت بسبب الإجراءات الاحترازية”.

واشعلت الصور الواردة من احتفال الفنان والمذيع خالد عليش، بحفل زفافه من المذيعة ميرهان عمرو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، حيث أقيم الحفل وسط حضور عائلة كل منهما والأصدقاء المقربين، ونرصد خلال التقرير التالي أبرز الصور والفيديوهات من حفل الزفاف.

وفوجئ الجمهور الجمعة الماضية بنشر خالد عليش ومريهان عمرو مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابيها على إنستجرام، حيث علق خالد عليش على الصور وكتب: "بكل فخر أعلن نفسى زوجة السيد عليش".

ونشر المصور بحفل الزفاف جلسة تصوير من حفل الزفاف والتي قام بتصويرها من بهو قصر البارون الأثري الشهير، بينما نشر كل من العروسين صورة مختلفة عبر صفحتهما الشخصية على موقع تداول الصور الشهير إنستجرام.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس ، إطلاق اسم «أوميكرون» على متحور فيروس كورونا الجديد. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذى أطلق عليه "أوميكرون"، واعتبرت هذا المتحور من الضرورى أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

وأشار إلى أن هناك عددا من الدول المستهدفة بقائمة من الاجراءات، وتتضمن تلك الدول: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني، حيث من المقرر للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة (ترانزيت) ويمثل قدومهم إلى مطار القاهرة (ترانزيت) فى طريقهم إلى دول اخرى، حيث سيتم اجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أى حالة ايجابية تمنع من صعود الطائرة التالية.